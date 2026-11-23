NA današnjem suđenju za smrt dvogodišnje Danke Ilić saslušano je više svedoka, među kojima su bili meštani i komšije iz Banjskog Polja, ali i poznanici i komšije okrivljenih Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, a posebnu pažnju privuklo je svedočenje Radeta Mikića, koji je naveo da je tog dana kod kapije imanja majke Danke Ilić, video Ivanu sa detetom, kao i jednog muškarca u njenom društvu.

Foto: Privatna arhiva

Mikić je ispričao da je 26. marta 2024. oko 13 sati bio kod sina u Banjskom Polju, gde je pio kafu sa komšinicom. Nakon toga, oko 13.50 sati, krenuo je svojim automobilom i kod kapije porodičnog imanja koje je u vlasništvu Dankine majke primetio Ivanu sa jednim detetom.

- Tog dana oko 13 časova bio sam kod sina u Banjskom Polju, on živi iznad te kuće gde se to dogodilo ili se nije dogodilo. Pio sam kafu sa komšinicom, kada sam oprao šoljice i oko 13.50 sati krenuo sam svojim vozilom i kod kapije Ivaninog imanja, video sam Ivanu sa detetom, čini mi se sinom - naveo je Mikić. Dodao je da je pored Ivane video i jednog muškarca svetlijeg lica. Mikić je tokom svedočenja izneo i lični stav o nestanku devojčice.

- Ja ne smatram da je dete ubijeno, nego da je nestalo. Meni moja intuicija to govori - rekao je svedok.

Potom se za govornicom našao avedok Saša Zabečević iz Zlota koji je rekao da poznaje obojicu okrivljenih i da je sa njima u dobrim odnosima. Kako je naveo, kobnog dana nije video ni Dejana Dragijevića ni Srđana Jankovića, ali je sa Dejanom imao susret nekoliko dana kasnije. Prema njegovim rečima, 29. marta 2024. je Dejan Dragijević popodne, nakon posla, svratio da mu pomogne oko plastenika. Zabečević je ispričao da su nakon toga sedeli i pili, kada je Dragijević sam započeo razgovor o davanju izjave u policiji.

- Posle toga, Dejan je dok smo sedeli i pili, sam prokomentarisao: "Zbog jednog odlaska u toalet morao sam da idem da dam izjavu", niko ga nije pitao ništa za tu izjavu - rekao je svedok.



Govoreći o događajima nakon hapšenja Dejana Dragijevića, Zabečević je naveo da je 4. aprila 2024. kada je uhapšen zajedno sa kolegom Srđanom Janković, otišao kod porodice Dragijević, ali je prethodno svratio do ambulante da proveri da li postoji mogućnost da hitna pomoć dođe do njihove kuće. Kako je objasnio, pokojni Dalibor, Dejanov brat, mu je rekao da njihova majka neće preživeti kada sazna da je Dejan uhapšen.

- Dalibor mi je posle pričao da je posetio brata u pritvoru. Kada sam ga pitao kako se Dejan drži, odgovorio je da je nikako, a onda sam pitao kako je on, Dalibor je zaplakao, ustao i otišao - ispričao je ovaj svedok.

Zabečević je naveo i da je još na dan nestanka devojčice čuo da je ona nestala, ali da kod Dejana, Dalibora i Radoslava Dragijevića nije primetio ništa neobično.

Meštani je videli

Na današnjem suđenju u Višem sudu u Negorinu, svedočili su i meštani Banjskog Polja koji su videli devojčicu neposredno pre nego što joj se izgubio svaki trag.

- Videla sam dete kako čuči i igra se, dete je bilo u maslinasto zelenoj jakni, ali ja nisam poznavala to dete, niti znam čije je - rekla je Ratomirka Dojčinović. Njen sin Dragan Dojčinović, takođe je govorio o onome što je video tog dana, te je ponovio isto što i njegova majka.

Kako je ispričao, u neposrednoj blizini kuće porodice Trajković, koja živi nedaleko od dvorišta odakle je dete nestalo, primetio je dete koje je hodalo pored ogradice, okrenuto leđima.

- Video sam dete pored ogradice, meni je bilo okrenuto leđima, hodalo je, ali ne mogu da se opredelim da li je muško ili žensko. Video sam i auto "pasat" karavan u blizini - naveo je Dragan Dojčinović. Dodao je da ga je komšija kasnije, kada se vratio, pitao da li je video dete, nakon čega je došla policija, a meštani su se organizovali kako bi pomogli u potrazi.

Svedočila je i Aleksandra Mikić, koja je navela da je tog dana pripremala rođendan sinu i da je iz kuhinje, čiji prozor gleda na Ulicu vojvode Radomira Putnika, primetila devojčicu staru oko dve godine.

Navela je da nije reagovala jer je pretpostavila da su roditelji negde u blizini. Međutim, kada joj je deda devojčice kasnije pokazao fotografiju i rekao da je dete nestalo, odmah je shvatila da je reč o devojčici koju je ranije tog dana videla. Dodala je da je policiji odmah ispričala šta je primetila, a da je majka Danke Ilić kasnije došla do nje nakon što je čula da je videla dete.

- Ivana je odmah došla do mene kada je čula da sam videla devojčicu pre nestanka, a muškarac za kog pretpostavljam da je otac, vikao je sve vreme: "Moja Danka, moja Danka". Grize me savest što nisam izašla da vidim je l' dete samo ili su roditelji sa njom - rekla je Aleksandra.

Ona je govorila i o pimanju, u čijoj blizini je videla devojčicu, navodeći da je objekat zapušten i da u njemu nema uslova za život.

Pred sudom je svedočila i Dragoslava Živković, koja je rekla da je tog dana sa sinom došla u Banjsko Polje kako bi pogledali kuću koju su razmatrali za kupovinu. Pre nego što su skrenuli u ulicu, primetila je dete koje se sporo kretalo ulicom, okrenuto leđima.

- Rekla sam sinu: "Gledaj gde se ovo dete samo kreće ka gore", on mi je rekao da su mu tu sigurno negde roditelji - ispričala je Živković i dodala da joj se učinilo da je sa desne strane, nešto dalje od deteta, bio parkiran beli automobil.

Za nestanak devojčice saznala je tek kada je stigla kući, nakon što je njenom sinu stigla poruka sa fotografijom nestale Danke Ilić. Tada je, kako je navela, shvatila da je reč o detetu koje je prethodno videla, pa se odmah vratila u Banjsko Polje kako bi policiji prenela svoja saznanja. Njen sin Slađan Živković potvrdio je da je tog dana sa majkom došao u naselje oko 13.45 sati.

Podsetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u saizvršilaštvu. Prema navodima optužnice, oni su 26. marta 2024. godine službenim automobilom „Vodovoda“ udarili devojčicu u Banjskom Polju, nakon čega je Dragijević, kako se sumnja, usmrtio, dok mu je Janković pomagao. Telo devojčice do danas nije pronađeno.

Obojica su tokom iznošenja odbrane negirala krivicu. Dragijević je tvrdio da nije udario niti ubio devojčicu, kao i da je priznanje koje je ranije dao u policiji iznuđeno torturom. Janković je takođe negirao da je video Danku Ilić ili učestvovao u njenom ubistvu, tvrdeći da je bio izložen policijskom nasilju i pritiscima.

(Kurir)