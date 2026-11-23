TOKOM protekle nedelje na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U sedam saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena, devet osoba je lakše povređeno, dok je u četiri saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta.

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U navedenom periodu, policija je podnela 86 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdata su 1.504 prekršajna naloga i iz saobraćaja je isključeno 19 vozača od kojih je za tri određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija.