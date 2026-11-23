JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštio je danas da će u utorak, 24. novembra bez vode ostati pojedini potrošači opština Savski venac i Voždovac.

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Potrošači opštine Savski venac ostaće bez vode od 8 do 15 časova u bloku oivičenom Fabrisovom, Zvečanskom, Dr Milutina Ivkovića i Oblakovskom ulicom, saopšteno je iz preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Istog dana, od 8 do 16 časova, bez vode će biti potrošači opštine Voždovac u ulicama: Brane Ćosića (od broja 16 do broja 42), Katarine Ivanović, Rastka Petrovića, Medakovićevoj (od Zaplanjske do Katarine Ivanović) i Ignjata Joba (od broja 1 do broja 15).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Sve dodatne informacije, potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.