POLjSKA vojska je primila poslednju pošiljku južnokorejskih glavnih borbenih tenkova „K2 Blek panter” (K2 Black Panther) i samohodnih haubica „K9 Tander” (K9 Thunder) – čija je isporuka bila predviđena za 2026. godinu – pri čemu je nekoliko desetina vozila stiglo u zemlju 9. novembra.

Foto: printskrin YouTube/Rybitzky: Podcast Sonar Rybitzky: Podcast Sonar

Poljska Agencija za naoružanje potvrdila je da će ova oprema u narednih nekoliko dana biti prebačena u operativne jedinice na istočnom krilu zemlje. Očekuje se da će novoisporučena vozila ojačati 16. mehanizovanu diviziju, koja deluje u severoistočnoj Poljskoj, u blizini ruske eksklave Kalinjingrad i strateški važnog „Suvalki koridora” (Suwalki Gap). Ova isporuka predstavlja još jednu prekretnicu u opsežnom programu modernizacije poljske vojske, u okviru kojeg su južnokorejski oklopni i artiljerijski sistemi postali ključni deo napora za jačanje istočne odbrane NATO-a.



Foto: Printskrin Youtube/ Military TV





Poljska je prvobitno, na osnovu ugovora potpisanih 2022. godine, naručila 180 tenkova K2 i 212 haubica K9, uz šire sporazume koji obuhvataju potencijalno stotine dodatnih oklopnih vozila i artiljerijskih sistema. Naknadne porudžbine, realizovane u decembru 2023. i avgustu 2025. godine, dodatno su proširile ove nabavke, budući da se južnokorejska oprema pokazala kao superiornija u pogledu performansi u odnosu na evropske pandane. Poljska vojska je u avgustu primila prve tenkove K2 iz druge serije od 180 vozila, a ubrzani tempo isporuke znači da će velika većina ovih vozila biti isporučena do kraja 2027. godine. Očekuje se da će naknadne porudžbine povećati broj tenkova u sastavu vojske na 1.000.U aprilu je načelnik Generalštaba belgijske vojske, Frederik Vansina, naglasio da evropske države moraju hitno da ojačaju svoju odbranu, dodajući da Ukrajina „kupuje vreme za nas” i upozoravajući da će Rusija do 2030. godine imati „vojsku od 650.000 do 700.000 iskusnih vojnika”. U Poljskoj su sve učestaliji pozivi na visokom nivou za ubrzano prilagođavanje odbrambene strategije zemlje, kako bi se ona pripremila za mogući rat sa Rusijom. Poljska se priprema za uspostavljanje domaće proizvodnje tenkova K2; planirano je da kompanija „Bumar-Labendi” (Bumar-Łabędy) sklopi 61 tenk verzije K2PL i 72 pomoćna vozila, pri čemu bi prvi tenk proizveden u Poljskoj trebalo da bude završen 2028. godine. Cilj domaće proizvodnje je smanjenje dugoročne zavisnosti od uvoza, uz istovremeni razvoj poljskih industrijskih kapaciteta i stručnosti u oblasti proizvodnje, održavanja i modernizacije tenkova. Zbog ozbiljnih kašnjenja u razvoju ruskog tenka nove generacije T-14, Rusija se oslanja na stariji model T-90M, mada poboljšanja unesena u njegov dizajn tokom ratnih dejstava smanjuju razlike u ključnim performansama u odnosu na tenk K2.

(militarywatchmagazine.com)

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