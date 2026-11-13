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UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U SARAJEVU: Pronađen njegov automobil

Ana Đokić

13. 11. 2026. u 12:00

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SARAJEVSKA policija uhapsila je Emila Semira Tahirovića (18), državljanina SR Nemačke, zbog sumnje da je noćas pucao u 32-godišnjeg muškarca, koji je kasnije podlegao povredama.

УХАПШЕН ОСУМЊИЧЕНИ ЗА УБИСТВО У САРАЈЕВУ: Пронађен његов аутомобил

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

U neposrednoj blizini kafića, gde je došlo do pucnjave, pronađen je automobil uhapšenog.  

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo potvrđeno je da se uhapšeni na kriminalističkoj obradi u kantonalnom MUP-u, preneli su federalni mediji.

(Tanjug)

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