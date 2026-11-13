UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U SARAJEVU: Pronađen njegov automobil

Studentska lista predstavila reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a on predviđa postepenu modernizaciju, veća primanja za vojnike kao i ponovno otvaranje slučajeva iz prošlosti, poput pogibije gardista i pada helikoptera Mi-17. Ako je suditi prema tom programu, izgleda da sa promenom vlasti svi dosadašnji planovi o vraćanju obaveznog vojnog roka - padaju u vodu, jer se u ovom planu spominje samo dobrovoljni vojni rok u trajanju od šest meseci, piše Blic.