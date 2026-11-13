UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO U SARAJEVU: Pronađen njegov automobil
SARAJEVSKA policija uhapsila je Emila Semira Tahirovića (18), državljanina SR Nemačke, zbog sumnje da je noćas pucao u 32-godišnjeg muškarca, koji je kasnije podlegao povredama.
U neposrednoj blizini kafića, gde je došlo do pucnjave, pronađen je automobil uhapšenog.
Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo potvrđeno je da se uhapšeni na kriminalističkoj obradi u kantonalnom MUP-u, preneli su federalni mediji.
(Tanjug)
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