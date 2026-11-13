Svet

ARTILJERIJSKI NAPAD ODNEO ŽIVOTE CIVILA U JEMENU: Saudijski avioni gađali više meta u Taizu

Ana Đokić

13. 11. 2026. u 11:51

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U ARTILjERIJSKOM napadu na području pograničnog okruga Šada, u provinciji Sada na severu Jemena, Dve osobe su poginule, a četiri povređene, objavio je danas jemenski portal Al Masira.

АРТИЉЕРИЈСКИ НАПАД ОДНЕО ЖИВОТЕ ЦИВИЛА У ЈЕМЕНУ: Саудијски авиони гађали више мета у Таизу

Foto: Profimedia/Mykhailo Polenok / Panthermedia

Prema navodima lokalnog izvora, do napada je došlo u blizini okruga Šada, a među stradalima su dva civila.

Istovremeno, vazduhoplovstvo Saudijske Arabije ponovo je izvelo napade na okrug Šamaitin, u provinciji Taiz, gde su, prema saopštenju lokalnih vlasti, izvedena dva vazdušna udara na grad Turba.

Kako se navodi, saudijska avijacija je prethodno izvela i četiri napada na područje Nakil el Hadžma, u oblasti Makarema, u istom okrugu.

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