Evropska vicešampionka suspendovana na 22 meseca, evo zbog čega je kažnjena

Ipak, i dalje postoji šansa da se nađe na OI 2028. godine

Foto: Instagram/aurianathlete

Francuska atletičarka Aurijana Lazrak-Klas suspendovana je na 22 meseca zbog kršenja antidoping pravila, odnosno neispunjavanja obaveza prijavljivanja mesta boravka, saopštila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

Disciplinski tribunal doneo je odluku da kazna počne da se računa od 26. marta 2026. godine, dok su joj svi rezultati ostvareni od 10. novembra 2025. poništeni. Francuskinja će tako moći da se vrati takmičenjima tek 27. januara 2028. godine.

Lazrak Klas je napravila tri propusta u vezi sa obavezama koje sportisti imaju kako bi antidoping kontrolori u svakom trenutku mogli da ih pronađu i obave nenajavljena testiranja.

Važno je naglasiti da se u ovom slučaju ne radi o pozitivnom doping testu, odnosno o dokazanom korišćenju nedozvoljenih supstanci, već o kršenju pravila o dostupnosti sportista za antidoping kontrole.

Ova odluka predstavlja veliki udarac za 27-godišnju atletičarku, koja je najveći uspeh u karijeri ostvarila na Evropskom prvenstvu u Rimu 2024. godine, kada je osvojila srebrnu medalju u sedmoboju sa 6.635 bodova.

Iste godine nastupila je i na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je zauzela 16. mesto, dok je na Svetskom prvenstvu u Tokiju 2025. godine završila na 18. poziciji.

Ipak, za Francuskinju postoji mogućnost da se vrati na veliku scenu pre Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Ukoliko ispuni kvalifikacione norme i kriterijume francuskog olimpijskog tima, mogla bi da se nađe na najvećoj sportskoj smotri, ali će za to imati veoma malo vremena.