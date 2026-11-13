Hapšenja i istraga

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO OGLASILO SE O "MILENIJUM TIMU"

В. Н.

13. 11. 2026. u 12:15

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GLAVNI javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu doneo je rešenje kojim je usvojen zahtev za izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva(OJT) u Beogradu koji je 10. novembra podneo osumnjičeni S.V, uz dopunu zahteva za izuzeće koji je 11. novembra podneo njegov branilac u slučaju "Milenijum tim".

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ОГЛАСИЛО СЕ О МИЛЕНИЈУМ ТИМУ

Foto: vjt.rs

U rešenju se, pored ostalog, navodi da su navodi iz zahteva za izuzeće kojim je osporena nepristrasnost u postupanju glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osnovani i predstavljaju razlog za izuzeće, saopštilo je VJT u Beogradu.

Istim rešenjem je određeno da Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno nastavi postupanje u predmetu protiv S.V. i drugih lica.

Prethodno je Treće OJT saopštilo da je dalo nalog za hapšenje odgovornih lica Milenium Tima i Danube Riverside, ali da su njihovi advokati tražili izuzeće glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i tužilaca i veštaka koji postupaju u predmetu. 

(Tanjug)

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