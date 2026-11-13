CEO SVET ZATEČEN! Kada se činilo da je sve gotovo, stigao novi šamar Rusima!

Geopolitičke tenzije prelivaju se na sportske terene

Foto arhiva VN

Vlada Finske donela je odluku o zabrani ulaska u zemlju svim ruskim sportistima, uključujući i one koji nastupaju pod neutralnom zastavom. Ova mera stupa na snagu 16. novembra, neposredno uoči početka Svetskog kupa u skijaškom trčanju u finskom centru Ruka.

Prema zvaničnom saopštenju iz Helsinkija, državljanima Rusije sa šengenskim vizama ulazak će biti dozvoljen isključivo radi obavljanja poslova od suštinskog značaja za nacionalne interese Finske, pri čemu je jasno naglašeno da sportska takmičenja ne spadaju u tu kategoriju.

Ministarka spoljnih poslova Finske, Elina Valtonen, obrazložila je ovaj potez direktnim spoljnopolitičkim i bezbednosnim razlozima.

- S obzirom na to da se ruski agresorski rat nastavlja, u Finskoj nema mesta za ruske sportiste. Njihov ulazak bi ugrozio međunarodne odnose Finske“, poručila je Valtonen.

Ova odluka direktno pogađa učesnike predstojećih takmičenja u mestu Ruka na krajnjem severu zemlje, gde se od 27. do 29. novembra održavaju trke u skijaškom trčanju i skijaškim skokovima, kao i narednu etapu Svetskog kupa u Lahtiju sredinom februara.

Sličan diplomatski kurs zauzela je i Poljska. Ministarstvo spoljnih poslova u Varšavi potvrdilo je da će ruskim ski-skakačima uskratiti vize za predstojeća takmičenja Svetskog kupa koja se u decembru održavaju u Visli, a u januaru u Zakopanima.

