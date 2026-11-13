"KAO NEMAČKA 1938. GODINE" Tramp: Nikada nisam mislio da ćemo ovo videti

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je zabrinutost zbog porasta antisemitizma u SAD, uporedivši aktuelnu situaciju sa Nemačkom 1938. godine.

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On je takođe poručio da ne bi oklevao da ponovo upotrebi vojnu silu protiv Irana ukoliko proceni da je to potrebno.

- Nikada nisam mislio da ćemo ovo videti. Ovo je kao Nemačka 1938. godine - rekao je Tramp u intervjuu sa voditeljem Hjuom Hjuitom, komentarišući napade na Jevreje i druge oblike rasno motivisanog nasilja.

On je ocenio da je porast antisemitizma počeo tokom mandata bivšeg predsednika Baraka Obame i da se nastavlja, dodajući da njegova administracija preduzima mere protiv te pojave.

Posebno je pomenuo univerzitete i obrazovne ustanove, navodeći da se protiv pojedinih institucija, uključujući Univerzitet Harvard, preduzimaju mere zbog optužbi za antisemitizam.

Na pitanje da li FBI ima posebnu radnu grupu za borbu protiv antisemitizma, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Ima, i ona se koristi - rekao je američki predsednik.

Govoreći o Izraelu, Tramp je ponovio da sebe smatra najviše proizraelski orijentisanim predsednikom u istoriji SAD.

- Jesam. Veoma sam naklonjen Izraelu - rekao je Tramp, tvrdeći da uživa podršku 99 odsto građana Izraela i dodajući, u šaljivom tonu, da bi po završetku mandata mogao da ode u tu zemlju i postane premijer.

Osvrćući se na odnose sa Izraelom, Tramp je odbacio tvrdnje da se njegov stav prema toj zemlji promenio i ponovio da ostaje njen čvrst pristalica.

Kada je reč o Iranu, američki predsednik izjavio je da ne bi oklevao da ponovo upotrebi vojnu silu kako bi sprečio Teheran da ugrožava američke saveznike i brodove.

- Nemam nikakvu dilemu - rekao je Tramp.

On je ocenio da SAD ostvaruju dobre rezultate u sukobu sa Iranom i ponovio da američke snage kontrolišu Ormuski moreuz.

Prema njegovim rečima, Iran se suočava sa ozbiljnim ekonomskim i vojnim problemima, uz inflaciju od 301 odsto, urušavanje ekonomije i uništene mornaricu, vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu.

Tramp je dodao da ne isključuje nove vojne akcije ukoliko se situacija ne bude razvijala u željenom pravcu.

- Ako vidim da stvari idu u drugom smeru, učinio bih to - rekao je američki predsednik.

On je upozorio i na širu bezbednosnu pretnju koju, prema njegovoj oceni, Iran predstavlja, navodeći da iranske rakete mogu da dosegnu Evropu.

Tramp je takođe izjavio da bi opstanak sadašnjeg iranskog režima na vlasti do kraja njegovog mandata smatrao svojim porazom.

(Tanjug)