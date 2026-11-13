POTPUNO NEOČEKIVANO IZNENAĐENJE: Evo kako se jedan muškarac iz Francuske obogatio - ovo bi svako poželeo!

JEDAN muškarac iz Francuske doživeo je potpuno neočekivano iznenađenje dok je pripremao svoje dvorište za izgradnju bazena. Umesto običnog iskopa, naišao je na skriveno blago, pet zlatnih poluga i veliki broj zlatnika, čija je vrednost procenjena na oko 700.000 evra.

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Kako prenosi The times of India (India Times), neobično otkriće dogodilo se u maju 2025. godine u mestu Nevil sir Son (Neuville-sur-Saône), nedaleko od Liona.

Muškarac je pronađeno zlato prijavio nadležnim službama, a nakon sprovedenih provera dobio je dozvolu da ga zadrži.

U dvorištu pronašao pet zlatnih poluga i brojne novčiće

Blago je bilo sakriveno u plastičnim kesama zakopanim u zemlji. Pored pet zlatnih poluga, pronađeno je i mnogo zlatnih novčića.

Vrednost pronađenog zlata procenjena je na približno 700.000 evra, odnosno oko 800.000 dolara u vreme kada je priča objavljena.

Čovek je odmah obavestio lokalne vlasti, koje su potom uključile nadležne službe za kulturno nasleđe kako bi utvrdile da li se radi o arheološkom nalazu.

Istraga je pokazala da zlato nije poticalo iz arheološkog nalazišta. Policija je, zahvaljujući jedinstvenim identifikacionim brojevima na polugama, uspela da utvrdi njihovo poreklo.

Prema rezultatima provere, zlato je bilo legalno pribavljeno i pretopljeno u obližnjoj rafineriji pre otprilike 15 do 20 godina. Nije pronađena veza sa krađom ili kriminalnom aktivnošću.

Zašto je mogao da zadrži pronađeno blago?

Posebno zanimljiv deo priče odnosi se na francuski zakon. Prema pravilima građanskog zakonika, skrivena ili zakopana stvar čiji vlasnik ne može da se utvrdi, a koja je pronađena slučajno, može pripasti osobi koja ju je pronašla na sopstvenom zemljištu.

Pošto je zlato pronađeno u njegovom dvorištu, nije imalo arheološki značaj, a policija je potvrdila da nije ukradeno, muškarac je dobio pravo da ga zadrži.

Prethodni vlasnik nekretnine je preminuo, a okolnosti pod kojima je zlato završilo zakopano u dvorištu ostale su nepoznate.

Misterija koja verovatno nikada neće biti razjašnjena

Iako je poreklo zlata delimično utvrđeno, ostalo je nepoznato zašto je prethodni vlasnik odlučio da ga sakrije u zemlji i zbog čega ga nikada nije ponovo pronašao.

Ovaj slučaj podsetio je i na druga neobična otkrića vrednih predmeta na privatnim posedima. Jedan par iz Kalifornije je 2024. godine pronašao retke novčiće iz 19. veka, čija je vrednost procenjena na oko 10 miliona dolara.

Francuski slučaj, međutim, posebno je privukao pažnju jer je sve počelo sasvim običnim planom, izgradnjom bazena u sopstvenom dvorištu.

(BizPortal)