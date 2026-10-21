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DRŽAVA ODREDILA OBAVEZAN BOŽIĆNI BONUS OD 750€ ZA SVE ZAPOSLENE: Slovenija propisala da mora biti isplaćen do 18. decembra

Marta Stojanović

21. 10. 2026. u 16:37 >> 16:37

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ZAPOSLENI u Sloveniji će ove godine dobiti obavezan božićni bonus, čiji iznos mora biti najmanje 740,94 evra.

ДРЖАВА ОДРЕДИЛА ОБАВЕЗАН БОЖИЋНИ БОНУС ОД 750€ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ: Словенија прописала да мора бити исплаћен до 18. децембра

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Uvođenjem takozvanog "zimskog bonusa", božićni bonus postaje obavezan za sve poslodavce u Sloveniji.

Iznos je vezan za minimalnu bruto platu – koja za 2026. godinu iznosi 1.481,88 evra – pri čemu je zimski bonus utvrđen u visini polovine tog iznosa.

Zaposleni koji su tokom cele godine radili sa punim radnim vremenom kod istog poslodavca imaju pravo na najmanje 740,94 evra.

Foto: HNvisual / Alamy / Profimedia

Oni koji su radili kraći vremenski period ili sa skraćenim radnim vremenom dobijaju srazmeran iznos.

Poslodavci su dužni da ovaj bonus isplate u novcu najkasnije do 18. decembra.

(IndeXR)

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