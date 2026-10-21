DRŽAVA ODREDILA OBAVEZAN BOŽIĆNI BONUS OD 750€ ZA SVE ZAPOSLENE: Slovenija propisala da mora biti isplaćen do 18. decembra
ZAPOSLENI u Sloveniji će ove godine dobiti obavezan božićni bonus, čiji iznos mora biti najmanje 740,94 evra.
Uvođenjem takozvanog "zimskog bonusa", božićni bonus postaje obavezan za sve poslodavce u Sloveniji.
Iznos je vezan za minimalnu bruto platu – koja za 2026. godinu iznosi 1.481,88 evra – pri čemu je zimski bonus utvrđen u visini polovine tog iznosa.
Zaposleni koji su tokom cele godine radili sa punim radnim vremenom kod istog poslodavca imaju pravo na najmanje 740,94 evra.
Oni koji su radili kraći vremenski period ili sa skraćenim radnim vremenom dobijaju srazmeran iznos.
Poslodavci su dužni da ovaj bonus isplate u novcu najkasnije do 18. decembra.
(IndeXR)
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