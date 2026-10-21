ŠOKANTNI DETALJI SA PROTESTA U ITALIJI: Najmlađi učesnik u neredima ima samo 11 godina
NAJMLAĐA osoba identifikovana u neredima mladih koji su se tokom vikenda dogodili u Milanu ima 11 godina, saopštila je danas policija.
Karabinjeri su identifikovali dvojicu maloletnika: 11-godišnjeg dečaka, pronađenog u školi u četvrti Barona, na jugozapadu Milana, i 16-godišnjaka iz mesta Dezio, u oblasti Brijanca, preneli su mediji.
Jedanaestogodišnjak je navodno učestvovao u pljački prodavnice "Fusaro" u centru Milana u nedelju.
Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako izlazi iz prodavnice noseći nekoliko kaiševa.
Šesnaestogodišnjak je u subotu snimljen kako nosi kapu pripadnika karabinjera.
On se suočava sa optužbama za uništavanje imovine, pljačku, krađu i nepoštovanje oružanih snaga.
Tokom nereda, pljački i sukoba sa policijom privedeno je oko 270 osoba, od kojih je 80 odsto bilo maloletno.
Povređeno je 14 policajaca.
U Milanu je prethodnih dana došlo do sukoba demonstranata i policije, a italijanski mediji situaciju su opisivali kao "gerilske sukobe".
U centru grada bilo je novih incidenata, uključujući bacanje petardi i fizičke sukobe.
Italija je juče usvojila je dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu, a među predviđenim merama su preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.
(Sputnjik)
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