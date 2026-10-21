ŠOKANTNI DETALJI SA PROTESTA U ITALIJI: Najmlađi učesnik u neredima ima samo 11 godina

NAJMLAĐA osoba identifikovana u neredima mladih koji su se tokom vikenda dogodili u Milanu ima 11 godina, saopštila je danas policija.

Stefano Porta/LaPresse via AP

Karabinjeri su identifikovali dvojicu maloletnika: 11-godišnjeg dečaka, pronađenog u školi u četvrti Barona, na jugozapadu Milana, i 16-godišnjaka iz mesta Dezio, u oblasti Brijanca, preneli su mediji.

Jedanaestogodišnjak je navodno učestvovao u pljački prodavnice "Fusaro" u centru Milana u nedelju.

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama vidi se kako izlazi iz prodavnice noseći nekoliko kaiševa.

An Italian man filming the looters in Milan gets physically threatened by an 11-year-old looter 🇮🇹 https://t.co/XlDapOfhsA — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2026

Šesnaestogodišnjak je u subotu snimljen kako nosi kapu pripadnika karabinjera.

On se suočava sa optužbama za uništavanje imovine, pljačku, krađu i nepoštovanje oružanih snaga.

Tokom nereda, pljački i sukoba sa policijom privedeno je oko 270 osoba, od kojih je 80 odsto bilo maloletno.

Povređeno je 14 policajaca.

U Milanu je prethodnih dana došlo do sukoba demonstranata i policije, a italijanski mediji situaciju su opisivali kao "gerilske sukobe".

U centru grada bilo je novih incidenata, uključujući bacanje petardi i fizičke sukobe.

Italija je juče usvojila je dekret o hitnim merama za očuvanje javne bezbednosti i suzbijanje maloletničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu, a među predviđenim merama su preventivno zadržavanje maloletnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

Penzionerka iz Niša: Nadamo se da će biti dobar premijer kao što je bio predsednik