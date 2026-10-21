UŽAS U HRVATSKOJ: Devojčica zaronila u bazen, filter joj usisao kosu i nije mogla da izroni - horor na samo metar dubine, reanimirali je

MALOLETNA devojka iz Nemačke, koja je juče povređena u bazenu u Hrvatskoj, trenutno se nalazi na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru (KBC) Rijeka i u stabilnom je stanju, izjavila je danas Kristina Lah Tomulić, vršilac dužnosti načelnika Odeljenja za neonatalno i pedijatrijsko lečenje u ovoj bolnici.

Foto: Gemini/AI ilustracija

Maloletnica je smeštena na odeljenje intenzivne nege. Sprovode se sve neophodne dijagnostičke procedure i terapijske mere, ali je još uvek rano davati bilo kakve prognoze o ishodu, rekla je Lah Tomulić za medije.

Prema navodima Policijske uprave istarske, nesreća se dogodila juče oko 10.00 časova u turističkom objektu na području Rabaca.

Policija i dalje utvrđuje okolnosti događaja.

Dok je plivala u zatvorenom bazenu, nemačka državljanka zaronila je i približila se filteru za bazen koji je bio postavljen na zidu, na dubini od oko jednog metra, nakon čega joj je filter uvukao kosu.

Zbog toga nije mogla da izroni i ostala je pod vodom određeno vreme.

Član porodice i još jedan gost hotela pritekli su joj u pomoć i sprovodili mere reanimacije sve do dolaska hitne medicinske pomoći.

Nakon toga je helikopterom prebačena u Univerzitetski klinički centar u Rijeci radi daljeg lečenja.

Policijski službenici nastavljaju sa utvrđivanjem okolnosti ovog incidenta, saopštila je istarska policija.

(IndeXR)