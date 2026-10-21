UŽAS U HRVATSKOJ: Devojčica zaronila u bazen, filter joj usisao kosu i nije mogla da izroni - horor na samo metar dubine, reanimirali je
MALOLETNA devojka iz Nemačke, koja je juče povređena u bazenu u Hrvatskoj, trenutno se nalazi na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru (KBC) Rijeka i u stabilnom je stanju, izjavila je danas Kristina Lah Tomulić, vršilac dužnosti načelnika Odeljenja za neonatalno i pedijatrijsko lečenje u ovoj bolnici.
Maloletnica je smeštena na odeljenje intenzivne nege. Sprovode se sve neophodne dijagnostičke procedure i terapijske mere, ali je još uvek rano davati bilo kakve prognoze o ishodu, rekla je Lah Tomulić za medije.
Prema navodima Policijske uprave istarske, nesreća se dogodila juče oko 10.00 časova u turističkom objektu na području Rabaca.
Policija i dalje utvrđuje okolnosti događaja.
Dok je plivala u zatvorenom bazenu, nemačka državljanka zaronila je i približila se filteru za bazen koji je bio postavljen na zidu, na dubini od oko jednog metra, nakon čega joj je filter uvukao kosu.
Zbog toga nije mogla da izroni i ostala je pod vodom određeno vreme.
Član porodice i još jedan gost hotela pritekli su joj u pomoć i sprovodili mere reanimacije sve do dolaska hitne medicinske pomoći.
Nakon toga je helikopterom prebačena u Univerzitetski klinički centar u Rijeci radi daljeg lečenja.
Policijski službenici nastavljaju sa utvrđivanjem okolnosti ovog incidenta, saopštila je istarska policija.
(IndeXR)
Preporučujemo
Drama u Splitu! Policija krenula u totalni obračun sa huliganima
16. 10. 2026. u 11:35
ŠTA SE DEŠAVA? Misteriozni smrad se širi Zagrebom - podseća na trulež
07. 10. 2026. u 17:56
Najtraženiji Hrvat završio u zatvoru! Vođa Torcide se predao sa još jednim članom Kortea!
20. 10. 2026. u 20:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)