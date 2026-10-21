Svet

PUTINOV POMOĆNIK SAOPŠTIO VAŽNU VEST: Moskva spremna za obnavljanje trilateralnih pregovora o Ukrajini početkom novembra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 10. 2026. u 15:35

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MOSKVA je spremna da nastavi trilateralne razgovore između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine početkom novembra, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

ПУТИНОВ ПОМОЋНИК САОПШТИО ВАЖНУ ВЕСТ: Москва спремна за обнављање трилатералних преговора о Украјини почетком новембра

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

Ruski lider Vladimir Putin je o tome obavestio američkog izaslanika Stiva Vitkofa tokom današnjeg razgovora.

sputnikportal.rs

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