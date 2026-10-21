Svet

ZELENSKI KONAČNO PRELOMIO: Pristaje na zamrzavanje rata po sadašnjim linijama – deo teritorije mogao bi da ostane van kontrole Kijeva

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 14:21

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VLADIMIR Zelenski potvrdno je odgovorio na pitanje da li bi Ukrajina bila spremna da prihvati mirovni sporazum koji podrazumeva gubitak dela njenih nekadašnjih teritorija.

ЗЕЛЕНСКИ КОНАЧНО ПРЕЛОМИО: Пристаје на замрзавање рата по садашњим линијама – део територије могао би да остане ван контроле Кијева

foto: Economou/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Da. Ako sada moramo sve da zamrznemo, mislim da je to realan način da se ovaj rat završi - odgovorio je Zelenski na pitanje novinara „Foks njuza“ da li bi prihvatio mirovni sporazum ukoliko bi se zamrzlo sve onako kako je sada, pri čemu bi on zadržao „75 odsto svoje zemlje ili više, bez obzira na to kako je sve počelo“.

Ranije su mediji pisali da Sjedinjene Američke Države i Evropa pripremaju predlog od četiri tačke za rešavanje ukrajinskog sukoba.

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivenom Vitkofom sa kojim je razgovarao o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Prema rečima portparola Kremlja Dmitrija Peskova, sve predloge koje je Vitkof sa sobom doneo Putin će lično proučiti i proceniti.

(Sputnjik)

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