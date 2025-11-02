PETNAESTOGODIŠNJAKINJE KOJE SU BILE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA SU SADA NA SIGURNOM: Tužilaštvo u Tuzli zatražilo pritvor za osam osoba

DVE maloletne devojčice koje su bile žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije trenutno su na sigurnom i nalaze se pod stručnom i institucionalnom zaštitom, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Foto: Shutterstock

Tužilaštvo je istaklo da su devojčice bezbedne, naglašavajući da bi objavljivanje njihovih identiteta, okolnosti i podataka o njihovom boravištu predstavljalo ozbiljno kršenje zakona i prava dece, prenela je Radio-televizija Republike Srpske.

Iz tužilaštva su, takođe, upozorili da objavljivanje ili insinuacija identiteta žrtava predstavlja krivično delo povrede privatnosti deteta.

Tužilaštvo je pozvalo medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone sve objave i komentare koji mogu dovesti do identifikacije žrtava kao i da se u izveštavanju pridržavaju zakona, etičkih normi i interesa zaštite dece.

Kako su naglasili, ovakvo ponašanje krši međunarodne i domaće norme, a tužilaštvo, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i stručnim službama, intenzivno sprovodi istragu sa visokim prioritetom.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je zatražilo pritvor za osam osoba u sklopu ovog predmeta, a među njima i za četiri policajca - Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića (55), koji su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula ove godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dve petnaestogodišnje devojčice u svrhu iskorišćavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali, prenosi portal sarajevskog Avaza.

Klopić je uzimao procenat od seksualnih usluga, a Tužilaštvo navodi da je reč o devojčicama čiji je razvoj bio otežan porodičnim prilikama.