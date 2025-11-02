PETNAESTOGODIŠNJAKINJE KOJE SU BILE ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA SU SADA NA SIGURNOM: Tužilaštvo u Tuzli zatražilo pritvor za osam osoba
DVE maloletne devojčice koje su bile žrtve trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije trenutno su na sigurnom i nalaze se pod stručnom i institucionalnom zaštitom, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.
Tužilaštvo je istaklo da su devojčice bezbedne, naglašavajući da bi objavljivanje njihovih identiteta, okolnosti i podataka o njihovom boravištu predstavljalo ozbiljno kršenje zakona i prava dece, prenela je Radio-televizija Republike Srpske.
Iz tužilaštva su, takođe, upozorili da objavljivanje ili insinuacija identiteta žrtava predstavlja krivično delo povrede privatnosti deteta.
Tužilaštvo je pozvalo medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone sve objave i komentare koji mogu dovesti do identifikacije žrtava kao i da se u izveštavanju pridržavaju zakona, etičkih normi i interesa zaštite dece.
Kako su naglasili, ovakvo ponašanje krši međunarodne i domaće norme, a tužilaštvo, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i stručnim službama, intenzivno sprovodi istragu sa visokim prioritetom.
Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je zatražilo pritvor za osam osoba u sklopu ovog predmeta, a među njima i za četiri policajca - Besima Kopića, Miralema Halilovića, Jasmina Modrića i Dževada Požegića (55), koji su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula ove godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dve petnaestogodišnje devojčice u svrhu iskorišćavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali, prenosi portal sarajevskog Avaza.
Klopić je uzimao procenat od seksualnih usluga, a Tužilaštvo navodi da je reč o devojčicama čiji je razvoj bio otežan porodičnim prilikama.
Preporučujemo
PUCNjAVA U BLIZINI OSNOVNE ŠKOLE: Dvoje mrtvih, užas u Češkoj
16. 10. 2025. u 17:46
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)