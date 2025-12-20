Fudbal

"NESUMNJIVO DA ĆEMO OSVOJITI DUPLU KRUNU": Milojević nije izašao pred novinare, a njegov pomoćnik poručio...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 12. 2025. u 17:41

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mladost rezultatom 4:0, a nakon meča Vladan Milojević se nije obratio javnosti, već je to učinio njegov pomoćnik - Nebojša Milošević.

FOTO: N. Paraušić

Analizirao je Milojevićev pomoćnik dosadašnji deo sezone... 

- Neposredno posle završene 31. takmičarske utakmice, gde smo osvojili 10 bodova u Evropi završili smo pobedom. Dosta dinamična utakmica, bilo je puno igrača pod temperaturom, oni koji su izašli realizovali su cilj, a to je da pobedimo. Sada se stavlja tačka na polusezonu. Predstoji nam naredna. Imamo još dve evropske utakmice, blizu smo plasmana u naredni deo takmičenja Lige Evrope. Nesumnjivo je da ćemo biti prvak na kraju sezone i da će se radovati svi kojima je crveno-bela boja u srcu - rekao je on. 

