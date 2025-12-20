RUSKA ZASTAVA SE ZAVIJORILA IZNAD KIJEVA: Ukrajinska policija priznala, nije montaža (VIDEO)
VIDEO snimak na kojem je dron sa ruskom zastavom viđen iznad Kijeva, koji je danas postao viralan na mrežama, nije bio lažna informacija, saopštila je ukrajinska policija.
Iako je prvobitno objavljeno da je reč o lažnom snimku, nakon dodatnih provera, policija je saopštila da je snimak stvaran.
Kako je u izjavi za ukrajinski RBK objasnila portparolka Nacionalne policije Ukrajine Julija Hirdvilis, "nakon dodatne provere ustanovljeno je da je neidentifikovani dron zaista bio iznad Kijeva'', kao i da se ''detalji događaja još utvrđuju".
U početku, policija Kijeva je tvrdila da su snimci sa dronom sa ruskom zastavom iznad glavnog grada Ukrajine bili lažni.
(Tanjug)
