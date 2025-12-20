"JA SAM ŽRTVENI JARAC": Klinton opleo po Beloj kući zbog kontroverznih fotografija

PORTOAROL bivšeg američkog predsednika Bila Klintona optužio je danas Belu kuću da ga koristi kao žrtvenog jarca, nakon što su njegove fotografije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom i Gislejn Maksvel, kao i sa mladom ženom u bazenu, objavljene u okviru objavljavljivanja vladinih dokumenata koje je naložio Kongres.

Foto: Profimedia

"Bela kuća nije mesecima krila ove fajlove samo da bi ih objavila kasno u petak kako bi zaštitila Bila Klintona. Ovo je o tome da se zaštite od onoga što sledi, ili od onoga što će pokušati da sakriju zauvek. Tako da mogu da objave koliko god žele zrnastih fotografija starih 20 i više godina, ali ovo nije o Bilu Klintonu. Nikada nije, nikada neće biti", rekao je portparol Anhel Urenja u saopštenju na platformi X, prenosi Gardijan.

Klinton je dugo tvrdio da je prekinuo veze sa Epstinom oko 2005. godine, pre nego što se ozloglašeni finansijer izjasnio krivim za seksualno seksualno podvođenje maloletnice na Floridi.

"Ovde postoje dve vrste ljudi. Prva grupa nije znala ništa i prekinula je vezu sa Epstinom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo. Druga grupa je nastavila odnose sa njim i nakon toga. Mi smo u prvoj. Nikakvo odugovlačenje ljudi iz druge grupe neće to promeniti. Svi, posebno MAGA, očekuju odgovore, a ne žrtvene jarce", istakao je portparol.

Fotografije koje su objavljene juče prikazuju Bila Klintona u podzemnom bazenu sa Maksvel i ženom čije su crte lica skrivene, kao i u avionu sa američkim pevačima Majklom Džeksonom i Dajanom Ros, i na večeri sa Mikom Džegerom, Epstinom i drugim javnim ličnostima.

Epstin je posetio Belu kuću najmanje 17 puta tokom ranih godina Klintonovog predsedništva, prema evidenciji posetilaca Bele kuće koja je pominjana u novinskim izveštajima.

Klinton je kasnije putovao sa Epstinom njegovim privatnim avionom, u godinama nakon što je napustio funkciju 2001. godine, uključujući i putovanja u Aziju i Afriku.

Klinton nikada nije formalno optužen za bilo kakvo nezakonito delo u vezi sa Epstinom, ali je američki predsednik Donald Tramp više puta iznosio insinuacije o vezi između Klintonove i Epstina.

Objavljivanje fotografija Ministarstva pravde dolazi u trenutku kada bi i Bil Klinton i Hilari Klinton, bivša državna sekretarka i predsednička kandidatkinja, trebalo da daju izjave nadzornom odboru Predstavničkog doma o svojim vezama sa Epstinom, 13. i 14. januara.

(Tanjug)

