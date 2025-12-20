Svet

TRUDNICA NA MESTU POGINULA, SUPRUG IZDAHNUO U BOLNICI: Stravičan sudar u našem komšiluku

В. Н.

20. 12. 2025. u 18:51

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se u petak uveče na magistralnom putu DN2G, u mestu Moinešti, u okrugu Bakau u Rumuniji, kada je automobil kojim je upravljao 32-godišnji muškarac tokom preticanja prešao u suprotnu traku i frontalno se sudario sa drugim vozilom.

Foto: Unsplash

U snažnom sudaru život su izgubila dva mlada supružnika. Trudnica stara 27 godina preminula je na licu mesta, dok je njen 25-godišnji suprug sa teškim povredama hitno prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

Vozač bio svestan, nije bio pod dejstvom alkohola

Prema navodima lokalnog portala Bacău.net, vozač koji je izazvao nesreću pronađen je svestan i odmah je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći (SAJ). Alkotestiranje je pokazalo da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

Vatrogasci iz Moineštija intervenisali su na licu mesta kako bi izvukli povređene iz smrskanih vozila i pružili prvu pomoć. Nesreća se dogodila u naselju Văsiesti, na jednoj od najfrekventnijih deonica puta DN2G.

(Blic)

