MILOJEVIĆ JE BIVŠI: Stiže Dejan Stanković, poznati detalji ugovora i kada je promocija
Vladan Milojević nije danas izašao pred novinare nakon pobede Crvene zvezde, a to je podgrejalo spekulacije da je njegova misija završena, sada je stigla i nezvanična potvrda.
Njega će na klupi crveno-belih da nasledi Dejan Stanković. Promocija je zakazana za ponedeljak, a potpisaće ugovor na dve godine, prenosi Mozzart Sport.
Pošto se želja da se angažuje Albert Rijera nije ostvarila, a kako je paralelno Stanković ostao bez posla u moskovskom Spartaku, stuacija se sama od sebe nametnula.
Tako će i po drugi put igračka legenda Lacija i Intera sesti na klupu crveno-belih.
Interesantno, kao da se istorija ponavlja, budući da je i decembra 2019. Stanković zamenio Vladana Milojevića po završetku prvog dela sezone.
