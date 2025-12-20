MILOJEVIĆ JE BIVŠI: Stiže Dejan Stanković, poznati detalji ugovora i kada je promocija

Vladan Milojević nije danas izašao pred novinare nakon pobede Crvene zvezde, a to je podgrejalo spekulacije da je njegova misija završena, sada je stigla i nezvanična potvrda.

FOTO: FK Crvena zvezda

Njega će na klupi crveno-belih da nasledi Dejan Stanković. Promocija je zakazana za ponedeljak, a potpisaće ugovor na dve godine, prenosi Mozzart Sport.

Pošto se želja da se angažuje Albert Rijera nije ostvarila, a kako je paralelno Stanković ostao bez posla u moskovskom Spartaku, stuacija se sama od sebe nametnula.

Tako će i po drugi put igračka legenda Lacija i Intera sesti na klupu crveno-belih.

Interesantno, kao da se istorija ponavlja, budući da je i decembra 2019. Stanković zamenio Vladana Milojevića po završetku prvog dela sezone.

