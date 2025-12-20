POSNA RUSKA SALATA: Recept koji obara s nogu
POSNA ruska salata spremljena na ovaj način je jedini recept koji vam zapravo treba.
Iako je ova slavska kraljica uglavnom poznata u svom mrsnom izdanju, prava istina je da njena posna varijanta može biti jednako raskošna, ako ne i bolja. Posna ruska salata nije samo zamena za original; to je jelo koje svojom bojom i bogatstvom ukusa unosi pravu prazničnu radost na svaku trpezu.
Recept koji vam donosimo je proveren decenijama – jednostavan, a pruža onaj savršen, kremasti užitak koji svi volimo.
Sastojci:
200 gr graška
200 gr krompira
200 gr šargarepe
200 gr kukuruza šećerca
5 kiselih krastavčića
200-300 g posnog majoneza
so
Priprema:
Sve počinje sa pažljivom pripremom povrća. Oljuštite i skuvajte krompir i šargarepu, a posebno skuvajte grašak i kukuruz šećerac. Ključni korak koji mnogi zaborave: dobro procedite povrće. Višak vode je neprijatelj dobre salate.
Kada se povrće prohladi, iseckajte krompir, šargarepu i krastavčiće na sitne, ujednačene kockice. Sjedinite sve u jednoj velikoj posudi – taj trenutak kada se sve boje pomešaju je prava uvertira u praznik.
Posolite po svom ukusu i dodajte posni majonez. Mešajte pažljivo, polako, kako bi svako zrno graška i kukuruza ostalo celo, a salata postala kompaktna i kremasta. Pre serviranja, ostavite je da odstoji i dobro se ohladi – tako će se ukusi najbolje prožeti.
Iznesite je na sto u malim, ukrašenim činijama, dodajte grančicu peršuna za svežinu i posmatrajte kako nestaje sa tanjira. Jer, kada je posna ruska salata napravljena ovako, sa pažnjom i po proverenom receptu, ona zaista obara s nogu.
(Kurir)
Preporučujemo
RECEPT ZA POSNE ČUPAVCE: Idealno rešenje ukoliko tražite preukusnu poslasticu
20. 12. 2025. u 15:30
STARINSKI KOLAČ SA VIŠNjAMA: Sprema se brzo, a ukus je vraća u detinjstvo (VIDEO)
20. 12. 2025. u 09:50
POSNA BAKLAVA OD 3 SASTOJKA: Sprema se za 20 minuta
19. 12. 2025. u 13:30
POSNA POGAČA ZA SVETOG NIKOLU: Recept za mekano i ukusno testo
19. 12. 2025. u 10:46
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)