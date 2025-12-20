Salate i čorbe

POSNA RUSKA SALATA: Recept koji obara s nogu

POSNA ruska salata spremljena na ovaj način je jedini recept koji vam zapravo treba.

Iako je ova slavska kraljica uglavnom poznata u svom mrsnom izdanju, prava istina je da njena posna varijanta može biti jednako raskošna, ako ne i bolja. Posna ruska salata nije samo zamena za original; to je jelo koje svojom bojom i bogatstvom ukusa unosi pravu prazničnu radost na svaku trpezu.

Recept koji vam donosimo je proveren decenijama – jednostavan, a pruža onaj savršen, kremasti užitak koji svi volimo.

Sastojci:

200 gr graška
200 gr krompira
200 gr šargarepe
200 gr kukuruza šećerca
5 kiselih krastavčića
200-300 g posnog majoneza
so

Priprema:

Sve počinje sa pažljivom pripremom povrća. Oljuštite i skuvajte krompir i šargarepu, a posebno skuvajte grašak i kukuruz šećerac. Ključni korak koji mnogi zaborave: dobro procedite povrće. Višak vode je neprijatelj dobre salate.

Kada se povrće prohladi, iseckajte krompir, šargarepu i krastavčiće na sitne, ujednačene kockice. Sjedinite sve u jednoj velikoj posudi – taj trenutak kada se sve boje pomešaju je prava uvertira u praznik.

Posolite po svom ukusu i dodajte posni majonez. Mešajte pažljivo, polako, kako bi svako zrno graška i kukuruza ostalo celo, a salata postala kompaktna i kremasta. Pre serviranja, ostavite je da odstoji i dobro se ohladi – tako će se ukusi najbolje prožeti.

Iznesite je na sto u malim, ukrašenim činijama, dodajte grančicu peršuna za svežinu i posmatrajte kako nestaje sa tanjira. Jer, kada je posna ruska salata napravljena ovako, sa pažnjom i po proverenom receptu, ona zaista obara s nogu.

