"BOMBA" U PORTU: Nekadašnji fudbaler Čelsija, PSŽ-a i Milana potpisao za "zmajeve"
Brazilski fudbaler Tijago Silva novi je član Porta, saopštio je danas portugalski klub.
Silva (41) je u Porto došao kao slobodan igrač, potpisao je ugovor do kraja sezone, uz opciju da se saradnja nastavi još godinu dana.
Brazilski fudbaler se vratio u Porto posle 20 godina, ali tada nije odigrao nijednu utakmicu za prvi tim.
On je od 2024. bio član Fluminensea, za koji je ove godine odigrao 46 utakmica u svim takmičenjima.
Silva je tokom karijere igrao još i za Žuventude, Milan, Pari Sen Žermen i Čelsi.
Brazilski fudbaler je za reprezentaciju odigrao 113 mečeva i postigao sedam golova.
Porto je vodeći na tabeli portugalskog prvenstva sa 40 bodova, dok je u Ligi Evrope na osmom mestu sa 13 bodova.
