KAO GROM IZ VEDRA NEBA: Gordon Herbert više nije trener Bajerna

Filip Milošević

20. 12. 2025. u 18:56

Kanadski stručnjak Gordon Herbert nije više trener košarkaša Bajerna iz Minhena, saopštio je danas nemački klub.

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА: Гордон Херберт више није тренер Бајерна

Foto: Profimedia

Kako se navodi, Herbert i Bajern su postigli dogovor o prekidu saradnje, dodaje se i da je odluka doneta u najboljem u najboljem interesu tima i kluba.

"Želimo da se zahvalimo Herbertu na njegovom radu. Posebno prošle sezone, imao je glavnu ulogu u porastu entuzijazma za košarku u Minhenu. Nažalost, postoje situacije u sportu koje zahtevaju promenu kao jedini put napred. Kadrovska situacija posle Evropskog prvenstva, povrede ključnih igrača, veoma nepovoljan raspored, a ponekad i njegovo odsustvo zbog bolesti - ništa od toga nije bila krivica. Ipak, jasno je da smo stigli do sportske raskrsnice", rekao je sportski direktor Bajerna Dragan Tarla'.

Herbert je od 25. jula prošle vodio Bajern, a sa klubom iz Minhena osvojio je prvenstvo Nemačke.

Bajern je zabeležio osam uzastopnih poraza u Evroligi i nalazi se na pretposlednjem 19. mestu na tabeli sa učinkom 5-12.

Ekipa iz Minhena je vodeća u prvenstvu Nemačke sa osam pobeda i jednim porazom.


 

