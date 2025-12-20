AMERIČKA VOJSKA IZVELA AKCIJU, MADURO NA NOGAMA: Zaplenjen još jedan brod kod obale Venecuele
SJEDINjENE Američke Države danas su presrele i zaplenile brod pod sankcijama kod obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su Rojtersu tri američka zvaničnika.
Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, nisu rekli gde se operacija odvijala, ali su dodali da je američka Obalska straža predvodila operaciju.
Američki predsednik Dondald Tramp prethodno je, u utorak, naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsednika te zemlje Nikolasa Madura.
SAD su nedavno, početkom decembra, takođe zaplenile naftni tanker u blizini Venecuele.
U okviru akcija američkih snaga već je pogođeno 28 brodova kod obala ove zemlje, a u napadima je poginulo preko 100 osoba, podseća NBC.
Američka administracija navodi da ove brodove koriste trgovci drogom, kao i da Venecuela prihodima od nafte finansira terorizam.
(Tanjug)
Preporučujemo
TRAMP STIGAO U FLORIDU: Sve spremno za izuzetno važan sastanak
20. 12. 2025. u 16:29
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)