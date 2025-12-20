Fudbal

"ZVEZDI BI BILO TEŠKO DA SMO..." Nenad Lalatović se ovako oprostio od srpskog fudbala...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

20. 12. 2025. u 17:55

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mladost rezultatom 4:0, a nakon meča Vladan Milojević se nije obratio javnosti, već je to učinio njegov pomoćnik - Nebojša Milošević.

ЗВЕЗДИ БИ БИЛО ТЕШКО ДА СМО... Ненад Лалатовић се овако опростио од српског фудбала...

FK Vojvodina

NENAD Lalatović vodio je oproštajnu utakmicu na klupi Mladosti iz Lučana, upisan je ubedljiv poraz protiv Crvene zvezde, a nakon svega prekaljeni stručnjak objasnio je šta ga čeka dalje. 

Prvo je čestitao svojim igračima na do sada učinjenom, mimo večerašnjeg meča. 

- Čestitam igračima na polusezoni, primili smo gol zbog bakljade i magle, ne mogu igračima ništa da zamerim. Imali smo četvoricu povređenih. Da smo igrali u najjačem sastavu Zvezdi bi bilo jako teško. Zadovoljan sam mojim mandatom u Mladosti. Imam ponudu odgovoriće mi da li prihvataju, ako ne ostaću da radim u Superligi. Mladosti želim što i mojoj porodici - poručio je Lalatović. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete