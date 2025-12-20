"ZVEZDI BI BILO TEŠKO DA SMO..." Nenad Lalatović se ovako oprostio od srpskog fudbala...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mladost rezultatom 4:0, a nakon meča Vladan Milojević se nije obratio javnosti, već je to učinio njegov pomoćnik - Nebojša Milošević.

NENAD Lalatović vodio je oproštajnu utakmicu na klupi Mladosti iz Lučana, upisan je ubedljiv poraz protiv Crvene zvezde, a nakon svega prekaljeni stručnjak objasnio je šta ga čeka dalje.

Prvo je čestitao svojim igračima na do sada učinjenom, mimo večerašnjeg meča.

- Čestitam igračima na polusezoni, primili smo gol zbog bakljade i magle, ne mogu igračima ništa da zamerim. Imali smo četvoricu povređenih. Da smo igrali u najjačem sastavu Zvezdi bi bilo jako teško. Zadovoljan sam mojim mandatom u Mladosti. Imam ponudu odgovoriće mi da li prihvataju, ako ne ostaću da radim u Superligi. Mladosti želim što i mojoj porodici - poručio je Lalatović.

