EPSTAJNOVA "JUGOSLOVENSKA ROBINJA": Svedoci kažu da ju je kupio od njene porodice

DEVOJKA koju je Epstajn kao četrnaestogodišnjakinju "doveo iz Jugoslavije kao svoju seksualnu robinju" bila je jedna od bliskih seksualnih saradnica Džefrija Epstajna, pokazuje analiza Večernjeg lista zasnovana na objavljenim deklasifikovanim dokumentima iz istraga o tom pokojnom seksualnom prestupniku i finansijeru iz Njujorka.

Devojka po imenu Nadija Marčinkova, ili Nada Marčinko, možda ipak u stvarnosti nije nikakva "Jugoslovenka", već Slovakinja, barem sudeći po brojnim medijskim izveštajima o njoj, njenoj porodici i njenom poznanstvu sa Džefrijem Epstajnom, o čemu su pojedini američki i slovački mediji pisali godinama pre ovog novog zapleta u aferi Epstajn.

Međutim, dokumenti koje je u petak uveče objavilo američko Ministarstvo pravde pokazuju da je maloletnim učenicama na Floridi, koje su dovođene u Epstajnovu kuću u Palm Biču kako bi pružale usluge masaže i seksa s Epstajnom, Nada ili Nadija bila predstavljana kao devojka koju je "Epstajn kupio od njene porodice u Jugoslaviji", kako jedna žrtva navodi u policijskom zapisniku sa ispitivanja iz oktobra 2005. godine.

"Epstajn se hvalio kako ju je doveo u Sjedinjene Države da bude njegova jugoslovenska seksualna robinja", navodi se u nastavku jednog policijskog izveštaja, koji je sada deklasifikovan i koji je Večernji list pronašao među hiljadama drugih dokumenata.

Nada Marčinkova rođena je 21. februara 1985. godine, a opis nje kao Džefrijeve seksualne robinje koju je Epstajn kupio ili doveo iz Jugoslavije ponavlja se i u svedočenju policijskog detektiva Džoa Rekareja pred sudskom porotom na Floridi u julu 2006. godine.

Taj svedok je naveo da je Nada bila u Sjedinjenim Državama na manekenskoj vizi, koja joj je dozvoljavala da radi kao model. Nigde se u policijskim i sudskim dokumentima o Epstajnu ne pominje da je Nada možda zapravo Slovakinja, kako se prema kasnijim medijskim izveštajima uverljivo pokazalo.

Svedokinja koja je tokom policijskog ispitivanja pominjala Nadu kao Epstajnovu jugoslovensku seksualnu robinju imala je i seksualne odnose utroje sa Džefrijem i Nadom u Epstajnovoj kući, u kojoj je Nada Marčinkova imala i prijavljeno boravište u Sjedinjenim Državama.

Ta devojka je sa 16 godina počela da dolazi u Epstajnovu kuću kako bi obavljala masaže, tokom kojih je on masturbirao i koristio vibrator na njenom telu, a pod pritiskom policijskog ispitivanja priznala je da je u periodu od oko dve godine obavila na stotine takvih masaža, uglavnom vikendom, jer je tokom radne nedelje pohađala školu.

U pravilu je dobijala 200 dolara po jednoj seksualnoj masaži, a Epstajn bi tom iznosu dodavao još po 200 dolara ako bi imao posebne seksualne zahteve, kao što je jednom prilikom bio njegov zahtev da se devojka upusti u oralni seks sa Nadom, koju je pozvao da im se pridruži u sobi sa masažnim stolom i na krevetu.

Devojka je u policiji svedočila, što je detektiv ponovio i pred sudskom porotom, da Epstajn uglavnom nije bio zainteresovan za penetraciju, što je ona objasnila time da je on "imao deformisan penis".

Igre utroje su se vremenom pretvorile u igre sa seksualnim "igračkama" u rukama i drugim delovima tela Nade i neimenovane devojke, dok je Epstajn masturbirao posmatrajući. Sa svakom novom "igračkom", uključujući i veštačke "strap-on" penise, devojka je dobijala dodatni novčani iznos.

U jednom dokumentu iz juna 2023. godine, koji se odnosi na forenzičku analizu bankovnih računa Džefrija Epstajna i njegovih saradnika obuhvaćenih istragom, forenzičar navodi da je analizirao i 69 računa u banci JP Morgan. Iako je u tom dokumentu ime redigovano, opisuje se osoba "koju je, prema dokumentima JP Morgana o dubinskoj analizi, Epstajn navodno kupio sa 14 godina od njenih roditelja u Jugoslaviji".

Očigledno se i u tom slučaju misli na Nadu Marčinkovu, koja je u tom dokumentu rangirana kao broj dva među Epstajnovim saradnicima, odmah iza Gislejn Maksvel, bivše devojke Džefrija Epstajna koja mu je podvodila brojne seksualne žrtve i koja i danas zbog toga služi zatvorsku kaznu.

Džefri Epstajn pronađen je obešen 10. avgusta 2019. godine u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, gde je čekao drugo suđenje po znatno ozbiljnijim optužbama, godinama nakon što je prvo suđenje na Floridi okončano nagodbom u kojoj je priznao da je seksualni prestupnik, ali bez potpunog razotkrivanja razmera njegovog zloglasnog ponašanja.

I nakon njegove smrti, Epstajnovi seksualni prestupi i krug ljudi koji je u njima potencijalno učestvovao ostali su predmet velikog javnog interesovanja.

