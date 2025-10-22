UHAPŠEN SIN ZVONKA ZUBAKA: Naslednik moćnog trgovca oružjem priveden zbog slučaja Vitezit

POLICIJSKI službenici Federalne uprave policije u BiH (FUP) u akciji "Barut", koju sprovode na području Srednjobosanskog kantona (SBK), uhapšen je Tomislav Zubak, sin moćnog trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Tomislav Zubak je uhapšen zbog sumnjive prodaje imovine kompanije "Vitezit“, potvrđeno je za sarajevsku N1, a očekuje se hapšenje još nekoliko osoba osumnjičenih u ovoj akciji.

Pretresi se sprovode na području SBK-a na više lokacija, među ostalim i u PS Vitez d.o.o. u stečaju te u pravnoj osobi WDG d.o.o. Vitez, a velik broj policijskih vozila nalazi se ispred upravne zgrade.

Kako je ranije saopšteno, akcija se sprovodi pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljke Posebnog odeljenja Federalnog tužalaštva (POSKOK), s ciljem dokumentovanja krivičnih dela zlouporabe položaja ili ovlašćenja, kao i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava.

