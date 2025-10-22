Region

UHAPŠEN SIN ZVONKA ZUBAKA: Naslednik moćnog trgovca oružjem priveden zbog slučaja Vitezit

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 17:17

POLICIJSKI službenici Federalne uprave policije u BiH (FUP) u akciji "Barut", koju sprovode na području Srednjobosanskog kantona (SBK), uhapšen je Tomislav Zubak, sin moćnog trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Foto: Pritnskrin/Video/Avaz

Tomislav Zubak je uhapšen zbog sumnjive prodaje imovine kompanije "Vitezit“, potvrđeno je za sarajevsku N1, a očekuje se hapšenje još nekoliko osoba osumnjičenih u ovoj akciji.

Pretresi se sprovode na području SBK-a na više lokacija, među ostalim i u PS Vitez d.o.o. u stečaju te u pravnoj osobi WDG d.o.o. Vitez, a velik broj policijskih vozila nalazi se ispred upravne zgrade.

Kako je ranije saopšteno, akcija se sprovodi pod nadzorom postupajuće federalne tužiteljke Posebnog odeljenja Federalnog tužalaštva (POSKOK), s ciljem dokumentovanja krivičnih dela zlouporabe položaja ili ovlašćenja, kao i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava.

(Tanjug)

