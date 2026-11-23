GTA 6 igračima pruža ogromnu slobodu, ali kada su ljubavne veze u pitanju, Rockstar je postavio prilično jasna ograničenja. Iako Džejson može da flertuje sa drugim likovima i posećuje striptiz klubove, ne postoji mogućnost da prevari Lusiju ili započne vezu sa nekom drugom devojkom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

To znači da Mendi, koja je postala internet senzacija zahvaljujući sceni u kojoj zavodi Džejsona, nije dostupna kao romantična partnerka. Uprkos njenim otvorenim pokušajima zavođenja, igrači ne mogu da promene ishod njihovog susreta.

Isto pravilo važi i za Lusiju. Ona ne može da započne vezu sa drugim muškarcem, jer je jedina romantična opcija za oba glavna lika njihov međusobni odnos. Ipak, igrači nisu primorani da razvijaju ljubavnu priču. Mogu da je zanemare i usredsrede se na kriminalne aktivnosti i glavne misije.

Kako funkcionišu intimni odnosi u GTA 6?

Ako odlučite da razvijate vezu između Džejsona i Lusije, njihov odnos postepeno napreduje, otključavajući posebne interakcije u njihovom skrovištu. Kada nivo bliskosti dovoljno poraste, moguće je otključati i intimne scene, ali one nisu interaktivne.

Ove scene uglavnom se aktiviraju spontano, nakon što likovi provedu dovoljno vremena zajedno. Kada postanu dostupne, iznad oznake skrovišta na mapi pojavljuje se simbol zapaljenog srca. Džejson ili Lusija ponekad će i sami nagovestiti da žele da se vrate kući.

Rockstar je iz GTA 6 uklonio i mogućnost angažovanja prostitutki, koja je postojala u ranijim igrama serijala. Prema objašnjenju studija, cilj je bio da se veći naglasak stavi na odnos Džejsona i Lusije, umesto na usputne romantične i seksualne susrete.

(Telegraf)