SUNCE je zvanično ušlo u odvažni vatreni znak Strelca, a kosmička energija postaje sve vedrija i pozitivnija. Od 22. novembra do 21. decembra, život posmatramo kroz prizmu najavanturističkijeg znaka Zodijaka, poznatog po ljubavi prema slobodi.

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Strelac je strelac-lovac, koji neprestano odapinje svoju strelu ka nečemu većem, svetlijem i značajnijem. Tokom ove sezone svi smo pozvani da sanjamo velike snove. Da kažemo „da“ nepoznatom. Nikada ne znamo kuda nas čarolija radoznalosti može odvesti. Strelcem vlada Jupiter, planeta sreće i širenja vidika, pa je ovaj znak poznat po vedroj ličnosti koja privlači dobre okolnosti i sreću.

Međutim, sreća ne zavisi isključivo od slučajnosti. Kako je klinička psihološkinja Rebeka Anderson istakla u ranijem intervjuu za Parade: „Istraživanja pokazuju da su ljudi koji u svakodnevnom životu daju prednost radosti, osećaju divljenja i razigranosti uglavnom srećniji, što može stvoriti osećaj da imaju sreće, jer doživljavaju više pozitivnih trenutaka u životu.“ Ako to nije energija Strelca u malom, onda ne znamo šta jeste!

Ove godine sezona Strelca 2026. donosi osvežavajući osećaj lakoće. Nakon jeseni ispunjene kosmičkim zastojima, preispitivanjima i vraćanjem na stare teme (gledamo u vas, retrogradni Merkur i Venero), planete komunikacije i ljubavi konačno nastavljaju direktno kretanje. Planovi se lakše ostvaruju, razgovori teku prirodnije, a čini se da je univerzum malo darežljiviji kada je reč o svojim poklonima.

Iako svi mogu da uživaju u ovoj vatrenoj i optimističnoj energiji, četiri horoskopska znaka imaće posebno mnogo sreće tokom sezone Strelca: Strelac (sasvim očekivano), Lav, Ovan i Blizanci. U nastavku pročitajte da li se vaš znak nalazi na ovoj listi.

Koji horoskopski znaci imaju najviše sreće tokom sezone Strelca?

Vatreni znaci – Ovan, Lav i Strelac – posebno će uživati u ovoj sezoni, zajedno sa jednim vazdušnim znakom čiji odnosi dobijaju poseban podsticaj. Evo kako se zvezde raspoređuju za četiri najsrećnija horoskopska znaka tokom sezone Strelca.

Strelac: Novi početak zapisan u zvezdama

Srećan rođendan, Strelče! Ovo je tvoja sezona, a univerzum ti prostire crveni tepih. Dok Sunce obasjava tvoj znak, zračiš samopouzdanjem, harizmom i onim čuvenim optimizmom koji privlači ljude gde god da se pojaviš. Osećaš se više kao svoj nego prethodnih meseci, a drugi ne mogu da ne primete tvoju magnetsku energiju.

Najvažniji kosmički trenutak očekuje te 8. decembra, kada će se mlad Mesec pojaviti u tvom znaku. Ovo je tvoja lična nova godina i moćan trenutak za postavljanje namera za narednih 12 meseci i sejanje semena budućih uspeha.

Tvoj idealan trenutak za manifestaciju: U noći mladog Meseca, 8. decembra, zapiši svoje najveće snove i želje za godinu koja dolazi, a zatim ih pročitaj naglas. Tvoje reči sada imaju posebnu snagu.

Lav: Radost, romantika i slatko iznenađenje

Lave, reflektori su uprti u tebe i nikada nisu sijali jače. Jupiter, planeta sreće i obilja, već neko vreme prolazi kroz tvoj znak, donoseći ti samopouzdanje, nove prilike i obnovljen osećaj životnog cilja.

Sada, dok se Sunce kreće kroz Strelca, tvoj vatreni srodnik aktivira deo tvoje natalne karte povezan sa romantikom, kreativnošću i čistim uživanjem u životu. Očekuj da ova sezona bude razigrana, puna flerta i lepih trenutaka.

Posebno srećan trenutak dolazi 28. novembra, kada Venera obrazuje skladan sekstil sa Jupiterom u tvom znaku. Ovaj nežni kosmički aspekt može doneti prijatno iznenađenje na ljubavnom planu. Kreativni proboj? Ili možda neočekivano obilje?

Prihvataj pozive i dozvoli drugima da te obasipaju pažnjom. Dana 12. decembra Jupiter kreće retrogradno u tvom znaku. Zastani na trenutak. Tako ćeš moći da sagledaš koliko se tvoj život promenio i koliko si napredovao. Ovo nije znak da treba da staneš, već prilika da prihvatiš i integrišeš sve dobre stvari koje su ti se dogodile, kako bi u novu godinu ušao još snažniji. Nemoj se izgubiti u potrebi da stalno ispunjavaš tuđa očekivanja.

Tvoj idealan trenutak za manifestaciju: Odvoji vreme za nešto što ti donosi čistu radost, bilo da je reč o časovima plesa, kreativnom projektu ili spontanom ljubavnom sastanku. Radost je tvoj najveći magnet za sreću ove sezone.

Ovan: Konačno dolazi tvoj veliki preokret

Pripremi se za pokretanje stvari sa mrtve tačke, Ovne! Sezona Strelca osvetljava deo tvoje natalne karte povezan sa putovanjima, učenjem i velikim životnim avanturama.

Neodoljiva želja za istraživanjem podstiče tvoju strast. Rezerviši putovanje, upiši kurs, prihvati iznenadne prilike koje te uzbuđuju. Sezona ovog vatrenog znaka podstiče tvoju radoznalost i hrabrost, a univerzum nagrađuje tvoju spremnost da rizikuješ i napraviš iskorak.

Prava prekretnica dolazi 10. decembra, kada Saturn kreće direktno u tvom znaku. Nakon meseci sporog napretka i lekcija o strpljenju, kočnice popuštaju. Projekti koji su bili zaustavljeni ponovo mogu da krenu napred. Trud koji si mesecima ulagao, uz malo vidljivih rezultata, konačno počinje da se isplaćuje.

Dokazao si koliko si izdržljiv. Sada iskoristi stečeno iskustvo da izgradiš nešto trajno i vredno.

Tvoj idealan trenutak za manifestaciju: Napravi jedan hrabar korak ka ostvarenju dugoročnog cilja. Saturn nagrađuje disciplinovano, promišljeno i strateško delovanje.

Blizanci: Najveća sreća dolazi kroz ljubavne i druge odnose

Blizanci, vaši odnosi ključ su sreće tokom ove sezone. Dok Sunce prolazi kroz Strelca, osvetljava deo vaše natalne karte povezan sa partnerstvom i ljubavlju.

Očekuje vas prijatan period saradnje, razumevanja i zajedničkog napretka. Možda ćete upoznati osobu koja će vam otvoriti nove vidike. Budite spremni da prihvatite njenu perspektivu. Ljudi oko vas žele da podrže vaše snove, zato im dozvolite da vam se približe.

Sezona počinje punim Mesecom u vašem znaku 24. novembra, što predstavlja snažan trenutak za zaokruživanje jednog životnog poglavlja i sticanje jasnoće. Pogledajte sebe i svoje potrebe u odnosima sa drugima iz potpuno nove perspektive.

U redu je da se menjate i razvijate, a samim tim i da postanete osoba kojoj su potrebni drugačiji odnosi i drugačija dinamika u ljubavi.

Dana 8. decembra mlad Mesec u Strelcu otvara potpuno novo poglavlje u vašim odnosima. Bez obzira na to da li ste slobodni ili u vezi, ovo je divan period za postavljanje namera o ljubavi i povezanosti kakvu želite da privučete u svoj život.

Tvoj idealan trenutak za manifestaciju: Javite se osobi kojoj se divite ili sa kojom već dugo želite da obnovite kontakt. Vaš veliki preokret dolazi kroz društvene veze i odnose sa drugim ljudima.

(AOL)