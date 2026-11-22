ZA VEŠ KOJI MIRIŠE DANIMA: Evo kako da samo napravite omekšivač
VEŠ se ne može prati bez omekšivača, koji daje odeći mekoću i lep miris. Ali kupovni omekšivači sadrže puno hemikalija koje mogu izazvati iritaciju kože i oštetiti odeću, a još su i preskupi.
Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami. Imamo odličan recept.
Recept za prirodni omekšivač
Za razliku od kupovnih, ovaj omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:
- 400 ml belog (alkoholnog) sirćeta
- 40 kapi eteričnog ulja po želji (ulje pomorandže je nežno i skida fleke, lavanda deluje umirujuće, a pepermint može neutralisati jake mirise).
Pomešajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odeća osuši, nećete osetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.
(Alo)
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