SUKOB EMOCIJA I RAZUMA Astro savet za ponedeljak, 23. novembar: Evo zašto su ovi podznaci na udaru aspekta sa planetom komunikacija
MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, žena, domovine, korena, danas prelazi petnaest stepeni Bika, znaka u kome je njegov uticaj vrlo jak.
Pravi pet napetih aspekata među kojima i opoziciju sa Merkurom.
Opozicija sa Merkurom u Škorpiji, znaku u kome je ova planeta komunikacija jaka, upozorava na probleme u dogovorima, pregovorima, sa dokumentacijom, ugovorima, na kraćim putovanjima, sa braćom, sestrama i rođacima, kao i u saobraćaju.
Budući da se radi o aspektu između planeta u fiksnim znacima, niko neće hteti da popusti, jer će svako da vuče na svoju stranu. S jedne strane, jake emocije, a sa druge, logika i zdrav razum.
Na udaru ove opozicije su rođeni sa podznakom i Suncem u Biku, Škorpiji, Lavu i Vodoliji.
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