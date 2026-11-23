MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, žena, domovine, korena, danas prelazi petnaest stepeni Bika, znaka u kome je njegov uticaj vrlo jak.

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Pravi pet napetih aspekata među kojima i opoziciju sa Merkurom.

Opozicija sa Merkurom u Škorpiji, znaku u kome je ova planeta komunikacija jaka, upozorava na probleme u dogovorima, pregovorima, sa dokumentacijom, ugovorima, na kraćim putovanjima, sa braćom, sestrama i rođacima, kao i u saobraćaju.

Budući da se radi o aspektu između planeta u fiksnim znacima, niko neće hteti da popusti, jer će svako da vuče na svoju stranu. S jedne strane, jake emocije, a sa druge, logika i zdrav razum.

Na udaru ove opozicije su rođeni sa podznakom i Suncem u Biku, Škorpiji, Lavu i Vodoliji.