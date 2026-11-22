MORSKI rezervati oko portugalskog arhipelaga Madeira doprinose očuvanju morskog biodiverziteta, ali su pojedine vrste, posebno ajkule, i dalje ugrožene, pokazali su danas preliminarni rezultati velike naučne ekspedicije u kojoj je učestvovalo više od 200 stručnjaka.

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Ekspedicija "Madeira Ocean Expedition", sprovedena tokom oktobra, imala je za cilj da popuni praznine u naučnim saznanjima o morskim ekosistemima oko Madeire, ostrva Porto Santo i Dezertas, preneo je Juronjuz.

Regionalne vlasti Madeire nastoje da do 2030. godine zaštite 30 odsto mora oko arhipelaga, od čega bi najmanje 10 odsto trebalo da bude pod potpunom zaštitom.

Vode oko Madeire predstavljaju važno područje severoistočnog Atlantika kroz koje prolaze migratorni kitovi, morske ptice i kornjače, dok je arhipelag stanište hladnovodnih korala i jedne od najređih vrsta foka na svetu.

Ne možemo da zaštitimo biodiverzitet ako ne razumemo kako on funkcioniše - izjavio je Žoao Kaning-Klod, direktor istraživačkog centra MARE-Madeira.

Ekspediciju je organizovala regionalna vlada Madeire u saradnji sa Fondacijom Oceano Azul, istraživačkim programom National Geographic Pristine Seas, agencijom ARDITI i Lisabonskim okeanarijumom.

Naučnici su tokom istraživanja obavili gotovo 500 ronjenja, spustili više od 300 podvodnih kamera sa mamcima, uzimali uzorke vode radi otkrivanja tragova DNK i mikroplastike i mapirali obalu pomoću dronova.

Preliminarni nalazi pokazuju da mere zaštite daju rezultate. Morski puževi prilepci, koji se koriste kao lokalni specijalitet, bili su krupniji i brojniji u zaštićenim područjima, gde su zabeležene i najveće kirnje.

- Dobra vest je da nauka može da pokaže da okean reaguje kada ga u potpunosti zaštitimo - izjavio je Emanuel Gonsalveš, glavni naučnik Fondacije Oceano Azul. Pozitivan primer predstavlja i sredozemna medvedica, jedna od najređih vrsta foka na svetu.

Zbog dugogodišnjeg lova, do kraja osamdesetih godina prošlog veka u vodama oko Madeire ostalo je svega šest do osam jedinki.

Ostrva Dezertas proglašena su prirodnim rezervatom 1990. godine, delom i radi zaštite ove vrste, čija populacija danas beleži postepen rast.

S druge strane, tokom čitavog istraživanja zabeleženo je manje od 10 ajkula, što organizatori smatraju zabrinjavajućim nalazom, u skladu sa širim upozorenjima o ugroženosti ovih vrsta u Atlantiku.

Istraživanje podvodnog sveta oko Madeire predstavlja poseban izazov jer najveći deo morskog područja arhipelaga čine duboke vode.

- Madeira je područje dubokog okeana, a duboko more je veoma teško istraživati - izjavila je Diva Amon, morska naučnica Fondacije Oceano Azul.

Druga ekspedicija planirana je za 2027. godinu, a cilj će biti istraživanje najdubljih delova mora oko arhipelaga.

Prema podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode (IUCN) i Svetskog centra za praćenje očuvanja prirode (UNEP-WCMC), nešto više od 10 odsto svetskih okeana trenutno se nalazi unutar zaštićenih područja, dok je međunarodni cilj da do 2030. godine taj udeo dostigne 30 odsto.