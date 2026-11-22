SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 23. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Zoonar/Mustafa Almir Mahmoud / Alamy / Profimedia, Depositphotos/agsandrew, Maridav

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovni aspekti Meseca u kući novca upozoravaju na finansijske probleme. Nemojte da uzimate zdravo za gotovo sve što čujete na poslu. Partner ima potrebu da i bez razloga kritikuje vaše ponašanje prema njemu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u vašoj kući ličnosti donosi probleme sa ugovorima, dokumentacijom ili na kraćem putu. Promena plana sa nekretninama. Trzavice i rasprave sa braćom, sestrama i rođacima. Izbegavajte gazirane napitke.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Izazovan aspekt između Meseca u kući prepreka i vašeg vladaoca Merkura u kući posla donosi probleme sa kolegama i dokumentacijom. Vaša kreativnost može da dođe do izražaja u samostalnoj delatnosti. Smanjite unos šećera.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Sa vašim vladaocem Mesecom u kući planova i novca dobijate inspiraciju kako da realizujete neku svoju ideju. Odlaganje poslovnog dogovora. Ljubavni partner sumnja u vašu iskrenost prema njemu. Romantična prepiska sa Bikom.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući karijere pod uticajem Merkura u kući privatnog života donosi nesporazume sa članovima porodice. Prilika za zaradu preko paralelnog posla. Susret sa harizmatičnom osobom u krugu prijatelja. Više šetajte.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom, pravi opoziciju sa Mesecom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, sa visokim obrazovanjem, strancima ili pravnim pitanjima. Unosite više tečnosti.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u kući novca donosi vam dobitke ali i vanredne troškove a njegova opozicija sa Merkurom, planetom komunikacija, čini vas sklonim sukobima. Susret sa nekim koga dugo niste videli. nosite više vitamina.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Novac vam stiže preko posla koji podrazumeva češća putovanja. Kvadrat između vašeg vladaoca Marsa i Meseca u kući partnerstva donosi iznenadni poziv za izlazak od osobe koju poznajete preko poslovnih kontakata. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući posla pod uticajem vašeg vladaoca Jupitera upozorava na probleme u oblasti zakonskih propisa i sa putnom dokumentacijom. Neočekivan susret sa atraktivnom osobom. Rasprava sa članom porodice.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Izazovni aspekti Meseca iz kuće kreativnosti donosi vam uspeh preko privatnog biznisa. Susret sa uticajnom osobom. Neko o kome odavno maštate, pokazuje veće interesovanje za vas. Unosite više vitamina.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prelazak Meseca preko kuće privatnog života donosi vam sukobe sa članovima porodice. Uspeh preko kreativne delatnosti ili šansa da napravite posao iz hobija. Moguć odlazak na kraći put. Stomačne tegobe.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući mentalnog stanja pod uticajem Merkura, vladaoca partnerstva i privatnog života, donosi sukobe sa voljenom osobom i članovima porodice. Stara simpatija želi ponovo da privuče vašu pažnju. Provodite više vremena u prirodi.