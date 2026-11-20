NESVAKIDAŠNJI ŠVEDSKI DEČJI ROĐENDANI: Nema igraonica, brda hrane i pića kao kod nas
DOK se u Srbiji dečji rođendani često pretvaraju u prave male spektakle sa igraonicama, animatorima, bogatim švedskim stolovima i skupim poklonima, u Švedskoj važe sasvim drugačija pravila.
U Švedskoj je mnogo važnije da se nijedno dete ne oseća manje vrednim zbog novca, pa su proslave jednostavne, opuštene i bez nadmetanja među roditeljima.
Upravo zato mnogi stranci ostanu zatečeni kada prvi put dobiju pozivnicu za rođendan jednog švedskog mališana. Jedno od najzanimljivijih nepisanih pravila odnosi se na poklone. U mnogim porodicama, ali i vrtićima i školama, roditeljima se savetuje da vrednost poklona bude između 50 i 100 švedskih kruna, odnosno oko 5 do 10 evra ili približno 1.000 dinara. Cilj nije da slavljenik dobije što skuplji poklon, već da svaka porodica može bez opterećenja da učestvuje u proslavi. Najčešće se poklanjaju knjige, društvene igre, puzzle, bojanke, pribor za crtanje ili manje igračke.
U mnogim švedskim školama i vrtićima postoji još jedno važno pravilo. Ako se pozivnice dele u školi, pozvana moraju biti sva deca iz grupe ili razreda, ili barem sva deca istog pola. Na taj način izbegava se osećaj odbačenosti i sprečava stvaranje podela među mališanima. Ako roditelji žele manju proslavu, pozivnice šalju privatno, van škole.
Ovakav pristup deo je švedske kulture i poznatog principa lagom, koji znači ni previše, ni premalo, već upravo onoliko koliko je potrebno. Zbog toga se roditelji retko nadmeću oko toga ko je više potrošio, kakva je torta ili koliko je gostiju bilo na proslavi. Možda upravo u tome leži najveća razlika između švedskih i naših rođendana. Kada nestanu pritisak, poređenje i želja da se ostavi utisak, u prvi plan dolazi ono što je deci zaista najvažnije, igra, prijatelji i uspomene koje će pamtiti mnogo duže od bilo kog poklona.
(Alo/NajŽena)
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