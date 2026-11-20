JUTJUB u poslednjih nekoliko meseci prilično često menja i prilagođava algoritme koji služe za brojanje pregleda, a sada je na red došao još jedan važan novitet.

Foto: AI generated/Grok/ilustracija

Do sada je jedno puštanje snimka na televizoru u statistici beleženo kao samo jedan pregled, čak i u situacijama kada ispred ekrana sedi cela porodica ili društvo. Novim sistemom, servis želi da u statistiku uključi i procenjeni broj ljudi koji zajedno gledaju isti ekran. Funkcija "Co-Views" trebalo bi mnogo realnije da prikaže stvarni doseg kreatora, naročito zbog činjenice da gledanje Jutjuba na velikim ekranima u dnevnim sobama postaje sve popularnije.

Kako Jutjub zna koliko ljudi gleda TV?

Kako bi odmah otklonili sumnje u narušavanje privatnosti korisnika, iz kompanije naglašavaju da za ovo merenje ne koriste kamere niti mikrofone na televizorima. Umesto toga, broj gledalaca procenjuje napredni statistički model koji su razvili Guglovi naučnici. Algoritam u obzir uzima različite parametre, uključujući demografske podatke i doba dana kada se sadržaj gleda, nakon čega se rezultati precizno kalibrišu.

Novi način računanja odnosi se isključivo na preglede ostvarene putem televizora od trenutka uvođenja ove funkcije, dok se stari snimci neće retroaktivno preračunavati.

Iz Jutjuba napominju da pojava opcije "Co-Views" neće direktno uticati na zaradu kreatora, niti na uslove za ulazak u partnerski program i monetizaciju. Ipak, ova promena će značajno uticati na ukupno vreme gledanja, koje će sada biti osetno veće. Iz kompanije dodaju i da je cilj ovakvog merenja da se statistika platforme približi standardima merenja gledanosti koji se decenijama koriste u tradicionalnoj televiziji.

(Blic)

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