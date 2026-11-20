NEOBIČAN PRIZOR NA NEBU IZNAD SLOVENIJE: Vozači ostali zatečeni, sve uhvaćeno na snimku (VIDEO)
SNIMAK iz Slovenije na kojem se vidi neobičan prizor na nebu uočen iznad Dravskog polja, na severoistoku zemlje, obilazi društvene mreže. Snimak je napravio jedan od vozača koji su u tom trenutku prolazili. Slovenački mediji navode da je reč o meteoru.
- Jutros je iznad Dravskog polja bio vidljiv meteor - navedeno je u opisu snimka koji su preneli slovenački mediji.
Kako se dodaje, ova pojava zabeležena je samo dan nakon najavljenog maksimuma meteorskog roja Leonida, jednog od najpoznatijih godišnjih meteorskih rojeva, koji je ove godine dostigao vrhunac u noći između 17. i 18. novembra.
Prema navodima Međunarodne meteorske organizacije (IMO), redovni maksimum Leonida nastupio je u sredu, 18. novembra, u 00.45 sati po našem vremenu.
Leonidi inače ne spadaju među najbrojnije meteorske rojeve, ali su izuzetno brzi. U Zemljinu atmosferu ulaze brzinom od približno 71 kilometar u sekundi, odnosno više od 250.000 kilometara na sat.
Tom prilikom mogu da stvore izrazito svetle tragove koji ponekad ostaju vidljivi još nekoliko trenutaka nakon što meteor nestane.
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