OAZA KAKVE NEMA NIGDE NA SVETU: Dansko naselje od 44 zelena kruga iz vazduha izgleda nestvarno, a život u njemu ima jedno posebno pravilo
U DANSKOM naselju Nerum, nedaleko od Kopenhagena, nalazi se jedan od najneobičnijih primera pejzažne arhitekture u Evropi, projekat sa 44 kružne bašte koje iz vazduha izgledaju kao mala zelena ostrva.
Umesto klasičnih dvorišta i pravilno raspoređenih bašti, ovo mesto krase neobične kružne zelene parcele koje, posmatrane iz vazduha, izgledaju kao mala ostrva.
Reč je o jedinstvenom projektu danskog pejzažnog arhitekte Karla Teodora Serensena, koji je 1948. godine osmislio prostor sa 44 kružne parcele. Svaka od njih okružena je živom ogradom, čime je vlasnicima obezbeđena privatnost, dok su travnate površine između parcela namenjene zajedničkom korišćenju.
Bašte koje izgledaju kao zelena ostrva
Posebnost ovog naselja ogleda se u spoju privatnog i zajedničkog prostora. Svaki stanovnik ima mogućnost da svoju parcelu uredi prema sopstvenim željama, pa se u njima uzgajaju povrće, voće i cveće.
Visoke zelene ograde stvaraju osećaj izdvojenosti, dok zajedničke travnate površine povezuju celo naselje i omogućavaju stanovnicima da dele prostor.
Iz ptičje perspektive, kružne bašte deluju poput pravilno raspoređenih zelenih ostrva usred travnatog pejzaža, što Nerum čini jednim od najupečatljivijih primera nekonvencionalnog uređenja prostora.
Arhitektonsko nasleđe koje traje decenijama
Vrednost ovog projekta prepoznata je i zvanično, pa je 1991. godine proglašen zaštićenim kulturnim dobrom.
Serensen, jedan od najznačajnijih danskih pejzažnih arhitekata 20. veka, bio je poznat po eksperimentisanju sa geometrijskim oblicima i istraživanju odnosa prirode i prostora.
Njegove bašte u Nerumu sačuvane su do danas i privlače pažnju ljubitelja arhitekture, dizajna i pejzažnog uređenja. Ovaj neobični koncept pokazuje kako promišljeno oblikovanje prostora može istovremeno ponuditi privatnost, zajedništvo i neposredan kontakt sa prirodom.
(Blic)
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