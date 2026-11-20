ČUVAJTE SE OBMANA, UKLJUČITE RAZUM Astro savet za petak, 20. novembar: Evo koji su znaci pod uticajem aspekta sa Neptunom
MESEC ulazi u Ovna i prelazi preko retrogradnog Neptuna i Saturna praveći sekstile sa Uranom u Blizancima i Plutonom u Vodoliji.
Konjunkcija sa Neptunom naglašava intuiciju, preosetljivost i upozorava na opasnost od obmana, prevara, manipulacija, kao i podložnost različitim oblicima zavisnosti. Zbog toga vam se može učiniti da vidite ono što biste želeli da vidite, umesto onoga što se zaista dešava. Zato bi bilo dobro da osluškujete svoju intuiciju ali da nikako ne zanemarite racionalan pogled na situaciju, pojave, ljude...
Ovaj aspekt najviše utiče na rođene sa podznakom i Suncem na početku Ovna, Vage, Raka i Jarca.
S druge strane, aspekti sa Plutonom i Uranom, simbolima moći, novca i neočekivanih situacija, donose iznenadne prilike za uvećanje prihoda, naročito Blizancima i Vodolijama.
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