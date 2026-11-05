DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 6. NOVEMBAR: Ovan ima problem s partnerom, Rak sa članovima porodice, Devica sa pravnim pitanjima
SAZNAJTE šta vas u petak, 6. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Mesec u sedmoj kući pravi napet aspekt sa planetom prepreka i ograničenja donoseći vam probleme, svađe i nesporazume u partnerskim odnosima. Podrška stiže od osobe od koje to najmanje očekujete. Nesanica.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Tranzit Meseca preko kuće posla fokusira vašu pažnju na rutinske obaveze i radne zadatke. Opozicija sa Saturnom u kući prepreka upozorava na probleme sa saradnicima. Povedite više račuan o dokumentacije. Podložnost infekcijama.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Mesec u kući kreativnosti pravi dobre aspekte sa planetama u kući komunikacija donoseći vam uspeh i dobitke preko kraćih putovanja, umetnosti ili privatnog biznisa. Moguća promena planova. Pripazite na troškove.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući privatnosti pod uticajem strogog Saturna, koji upravlja vašim partnerskim odnosima, donosi porodične sukobe. Mogući su problemi u inostranstvu, na putovanjima, ispitima ili sa pravnim pitanjima.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Mars i Jupiter u vašem znaku u dobrim aspektima sa Mesecom u kući biznisa donosi vam priliku za potpisivanje važnih sporazuma, ugovora, dobitke preko kraćih putovanja. Bolja komunikaciju sa braćom, sestrama i rođacima.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Opozicija između Meseca u kući posla pravi opoziciju sa Saturnom u kući novca donoseći vam finansijske probleme, sa kreditom, podelom imovine, alimentacijom. Novac stiže preko nekretnina ili samostalne delatnosti.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Mesec, vladalac vaše karijere, u vašoj kući ličnosti obrazuje opoziciju sa Saturnom, koji upravlja privatnim životom, u kući partnerskih odnosa, donoseći porodične i sukobe sa voljenom osobom. Unosite više vitamina.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Sekstil između vašeg vladaoca Marsa u kući karijere i Meseca u kući podsvesti donosi uspeh lekarima, farmaceutima, psiholozima. Podložniji ste zabludama i iluzijama u ljubavi, možete da se razočarate u nekoga kome ste verovali.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter u dobrom aspektu sa Mesecom u kući društvenog života donosi vam više izlazaka, ali i novca. Napet aspekt sa Saturnom u kući ljubavi upozorava na probleme u komunikaciji sa partnerom.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kuću karijere pod uticajem vašeg vladaoca Saturna u kući privatnog života upozorava na nesporazume i sukobe sa starijim članovima porodice. Finansijski problemi. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Mesec u devetoj kući pravi dobre aspekte sa Marsom i Jupiterom, planetama akcije i prosperiteta u kući partnerskih odnosa donoseći vam uspeh u javnoj delatnosti ili sa pravnim pitanjima. Dodatni oprez u saobraćaju.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Opozicija između Saturna, koji upravlja vašim finansijama, u kući posla i Meseca u kući novca upozorava da povedete više računa o troškovima. Promena planova. Provodite više vremena u društvu prijatelja. Izbegavajte alkohol.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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