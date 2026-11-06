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DOBICI PREKO PUTOVANJA, OBRAZOVANJA, PRAVNIH PITANJA Astro savet za petak, 6. novembar: Ovi podznaci su danas pod uticajem planeta iz Lava

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

06. 11. 2026. u 07:00

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MESEC u Vagi, danas obrazuje sekstile sa Marsom i Jupiterom, planetama akcije i prosperiteta u Lavu, znaku autoriteta i ugleda.

ДОБИЦИ ПРЕКО ПУТОВАЊА, ОБРАЗОВАЊА, ПРАВНИХ ПИТАЊА Астро савет за петак, 6. новембар: Ови подзнаци су данас под утицајем планета из Лава

Foto: Deposit/ chairoij

Ovi aspekti odgovaraju osobama sa podznakom ili Suncem u vatrenim (Ovan, Lav, Strelac) i vazdušnim znacima (Blizanci, Vaga, Vodolija), kojima donose priliv energije, elana, ambicije, optimizma. Mogu da očekuju dobitke preko putovanja u inostranstvo, kontakata ili saradnje sa strancima, obrazovanja, izdavaštva, rešavanja pravnih pitanja ili priliku za napredovanje u karijeri.

Naravno, trebalo bi imati u vidu da su fiksni znaci (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija) na udaru izazovnih aspekata koje obrazuju retrogradni Merkur, retrogradna Venera i Sunce u Škorpiji, Mars i Jupiter u Lavu i Pluton u Vodoliji.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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