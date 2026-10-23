OTKRIVAMO PRAVI UZROK: Dlaka vašeg psa opada čim stigne hladnije vreme?

GUBITAK dlake kod pasa često zabrine vlasnike, posebno kada se na bokovima pojave jasno ograničena, potpuno ogoljena mesta. Međutim, ako se promena ponavlja svake godine u približno isto vreme, a ljubimac nema svrab, crvenilo niti druge tegobe, moguće je da je reč o sezonskoj alopeciji bokova.

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Ova pojava najčešće se javlja tokom jeseni i zime, kada su dani kraći, a dlaka može ponovo da izraste tokom proleća ili leta. Iako uglavnom ne ugrožava zdravlje psa, važno je prepoznati njene karakteristike i isključiti druga oboljenja koja takođe mogu izazvati gubitak krzna.

Kako prepoznati sezonsku alopeciju kod pasa?

Sezonska alopecija najčešće se ispoljava gubitkom dlake na bočnim stranama tela, između grudnog koša i zadnjih nogu. Ogoljena mesta mogu biti simetrična ili različite veličine, a koža na njima ponekad postaje tamnija. Za razliku od mnogih drugih kožnih problema, ova promena uglavnom ne izaziva bol, svrab niti crvenilo, pa se pas ponaša uobičajeno.

Karakteristično je da dlaka može ponovo da izraste nakon nekoliko meseci, a zatim da naredne sezone opadne na istim mestima. Prvi znaci najčešće se javljaju kod pasa uzrasta od jedne do šest godina, a kod pojedinih životinja ciklus se ponavlja godinama. Ipak, samo odsustvo svraba nije dovoljno da bi se utvrdilo da je reč o sezonskoj alopeciji.

Zašto dolazi do opadanja dlake?

Tačan uzrok ove pojave još nije potpuno razjašnjen, ali stručnjaci smatraju da je povezana sa promenama dužine dana i hormonskim procesima koji utiču na ciklus rasta dlake. Posebno se razmatra uloga melatonina i prolaktina, hormona koji učestvuju u regulisanju različitih telesnih funkcija, uključujući sezonske promene krzna.

Sezonska alopecija može se pojaviti kod različitih pasa, ali se češće povezuje sa pojedinim rasama, među kojima su bokser, engleski buldog, erdel terijer i šnaucer. Ipak, rasa nije presudna, jer se promena javlja i kod mešanaca. Kod pasa sa ponavljajućim gubitkom dlake veterinar će uzeti u obzir izgled kože, starost životinje i period godine u kojem se simptomi pojavljuju.

Kada je potrebno posetiti veterinara?

Iako sezonska alopecija uglavnom nije opasna, sličan gubitak dlake mogu izazvati i druga oboljenja, poput smanjene funkcije štitaste žlezde, Kušingove bolesti, demodikoze i gljivičnih infekcija kože. Zbog toga je važno da veterinar pregleda psa i, ako je potrebno, preporuči dodatne analize ili biopsiju kože kako bi utvrdio uzrok promena.

Posebno treba obratiti pažnju ako se pojave svrab, crvenilo, ranice, neprijatan miris kože ili promene u ponašanju i opštem stanju ljubimca. Takvi simptomi nisu tipični za sezonsku alopeciju i mogu ukazivati na drugi problem koji zahteva lečenje.

Kako se leči i da li dlaka ponovo raste?

Sezonska alopecija najčešće ne zahteva posebnu terapiju, jer se dlaka kod mnogih pasa spontano obnavlja u roku od tri do osam meseci. Ipak, ponovni rast nije uvek potpun, a krzno može postati ređe ili promeniti boju i strukturu. Kod pojedinih životinja, naročito nakon više ponovljenih epizoda, dlaka se sporije obnavlja ili se ne vrati u potpunosti.

Ako se problem redovno ponavlja, veterinar može razmotriti primenu melatonina, koji u određenim slučajevima može podstaći rast dlake. Terapiju, dozu i trajanje primene mora da odredi stručnjak, jer neki preparati namenjeni ljudima sadrže sastojke koji mogu biti štetni za pse. Vlasnicima se savetuje i da fotografišu promene tokom godine kako bi lakše pratili njihov tok i pomogli veterinaru da postavi dijagnozu.

(24sedam)