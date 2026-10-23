Politika

DIREKTNO MEŠANJE U IZBORNU VOLJU GRAĐANA, POGLEDAJTE KAKO KRIMINALIZUJU SNS! Kriminalno tajkunsko glasilo "Nova S" krši izbornu tišinu!

В.Н.

23. 10. 2026. u 10:09

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MEDIJSKA mafijaško-kriminalna hobotnica Pedra Vargasa brutalno krši izbornu tišinu!

ДИРЕКТНО МЕШАЊЕ У ИЗБОРНУ ВОЉУ ГРАЂАНА, ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО КРИМИНАЛИЗУЈУ СНС! Криминално тајкунско гласило Нова С крши изборну тишину!

Foto: Printskrin/Nova.rs

Ovakve laži o SNS-u nisu novost za njih, ali da se one ovako očigledno plasiraju tokom izborne tišine je novi nivo bahatosti i bezobzirnosti prema zakonima Republike Srbije.

Ovaj tekst je objavljen danas u 9:12 časova kao udarna vest na Nova!

Na ovaj način kriminalno tajkunsko glasilo direktno se meša u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju Sprsku naprednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.

To pokazuje i da su spremni na sve kako bi izboksovali da se njihova blokaderska opcija dočepa vlasti, pa i da se direktno mešaju u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju jednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.

Direktno mešanje u izbornu volju

Sve to predstavljeno je u trenutku kada je izborna kampanja završena, a birači bi trebalo da donesu odluku bez nedozvoljenog uticaja političkih aktera i kampanjskih poruka.

Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.

Podsećamo, za kršenje odredbe o izbornoj tišini za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.

Foto: Printskrin/Nova.rs

(Informer/Kurir)

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