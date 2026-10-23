DIREKTNO MEŠANJE U IZBORNU VOLJU GRAĐANA, POGLEDAJTE KAKO KRIMINALIZUJU SNS! Kriminalno tajkunsko glasilo "Nova S" krši izbornu tišinu!
MEDIJSKA mafijaško-kriminalna hobotnica Pedra Vargasa brutalno krši izbornu tišinu!
Ovakve laži o SNS-u nisu novost za njih, ali da se one ovako očigledno plasiraju tokom izborne tišine je novi nivo bahatosti i bezobzirnosti prema zakonima Republike Srbije.
Ovaj tekst je objavljen danas u 9:12 časova kao udarna vest na Nova!
Na ovaj način kriminalno tajkunsko glasilo direktno se meša u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju Sprsku naprednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.
To pokazuje i da su spremni na sve kako bi izboksovali da se njihova blokaderska opcija dočepa vlasti, pa i da se direktno mešaju u izbornu volju građana, ali i kriminalizuju jednu stranku što je najstrožije zabranjeno izbornim Zakonom Srbije.
Direktno mešanje u izbornu volju
Sve to predstavljeno je u trenutku kada je izborna kampanja završena, a birači bi trebalo da donesu odluku bez nedozvoljenog uticaja političkih aktera i kampanjskih poruka.
Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.
Podsećamo, za kršenje odredbe o izbornoj tišini za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.
(Informer/Kurir)
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