NIJE SAMO SO: Ovi začini se mogu koristiti za očuvanje boje i mirisa odeće
PRANjE veša uglavnom se svodi na nekoliko jednostavnih koraka: odeća se stavlja u mašinu, dodaju se deterdžent i omekšivač, a zatim bira odgovarajući program. Ipak, na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju saveti za korišćenje prirodnih sastojaka koji bi mogli da sačuvaju boju tkanine ili poboljšaju miris odeće.
Pored soli, koja se često pominje kao sredstvo za očuvanje boje, u ovim trikovima koriste se i različiti začini. Međutim, pre nego što ih isprobate, važno je znati da njihova efikasnost nije dovoljno istražena, a pojedini mogu ostaviti fleke ili ostatke u veš-mašini.
Oprezno sa začinima prilikom pranja odeće
Začini ne mogu da zamene deterdžent i omekšivač, a njihova upotreba tokom pranja zahteva oprez. Pigmenti i sitne čestice mogu se zadržati na tkanini, posebno na svetloj odeći, ili dospeti u delove mašine. Zbog toga se kao alternativa često pominju esencijalna ulja, mada i njih treba koristiti pažljivo i u skladu sa preporukama proizvođača.
Iako se na internetu mogu pronaći brojni saveti o prirodnom pranju veša, ne postoje dovoljni dokazi da svi ovi sastojci zaista daju obećane rezultate. Ipak, pojedini začini izdvajaju se zbog svog mirisa i potencijalne primene u kućnim trikovima.
1. Lovorov list
Jedan od popularnih saveta jeste da nekoliko listova lovora stavite u platnenu vrećicu, a zatim je ubacite u posudu sa vešom. Ovaj trik se preporučuje onima koji žele da odeća duže zadrži intenzitet boje.
Ipak, lovor ne treba posmatrati kao rešenje za izbledelu garderobu. Nema dovoljno pouzdanih dokaza da može da vrati prvobitnu nijansu tkanine, pa ne treba očekivati da će oštećenu boju učiniti ponovo intenzivnom.
2. Cimet
Cimet je poznat po toplom i slatkastom mirisu, zbog čega se ponekad preporučuje za osvežavanje odeće. Međutim, sipanje mlevenog cimeta direktno u bubanj nije preporučljivo jer se sitne čestice mogu zadržati na tkanini, a pigment može ostaviti mrlje, naročito na svetlim materijalima.
Kao alternativa pominje se esencijalno ulje cimeta, ali ni sa njim ne treba preterivati. Pre upotrebe važno je proveriti da li je proizvod pogodan za tu namenu, jer ulja mogu ostaviti masne tragove ili uticati na pojedine materijale.
3. Karanfilić
Zbog intenzivne arome, karanfilić se često navodi među prirodnim sastojcima koji se koriste za osvežavanje veša. Ipak, njegov miris ne znači da može da zameni deterdžent, ukloni fleke ili dezinfikuje odeću.
Mleveni karanfilić takođe može ostaviti sitne čestice i obojene tragove, pa ga ne bi trebalo direktno dodavati u mašinu. Ako želite da isprobate ovaj miris, esencijalno ulje može delovati kao praktičnija alternativa, uz prethodnu proveru da li je bezbedno za veš-mašinu i tkaninu.
(24sedam)
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