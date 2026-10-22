U JAPANU SE CELA PORODICA KUPA U ISTOJ VODI: Ofuro je običaj koji se vekovima praktikuje

U JAPANU, kupanje nije samo deo higijene već i svakodnevni ritual opuštanja kojim se završava dan. Zove se ofuro i podrazumeva potapanje u kadi sa toplom vodom nakon temeljnog pranja tela. Za razliku od navike istovremenog pranja i kupanja u kadi, u Japanu su to dva odvojena koraka.

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Reč ofuro znači kupka, odnosno kupanje, ali i čitav običaj koji se vekovima neguje u Japanu. Tradicija se razvila od kupatila povezanih sa budističkim hramovima do javnih kupatila i današnjih kupatila u japanskim domovima.

Jedno od najvažnijih pravila japanskog kupanja jeste da se telo mora oprati pre ulaska u kadu. Kupatilo obično ima tuš, nisku stolicu i posudu za vodu.

Tamo se osoba nasapunja, temeljno ispere i tek onda ulazi u kadu. Razlog je jednostavan: voda u kadi je za opuštanje, a ne za pranje.

Iz tog razloga, u japanskim domaćinstvima, ista voda se često koristi za nekoliko članova porodice, koji se kupaju jedan za drugim.

When we lived in Japan, the ofuro (bathtub) completely blew our minds. It’s short and surprisingly deep, with a built-in seat that lets you sit upright like you’re relaxing in an armchair. Shoulders submerged, knees bent, water all the way up to your chin if you want it. No lying flat like a corpse-just pure, cozy, upright soaking. And many of them are heated. Best of all, they use way less water than a traditional Western bathtub. Yes, we spent way too much time using the tub in Japan! 🤣 When we moved back to the States, my dad was dead-set on installing a real ofuro inside our new house in Virginia. He researched it obsessively…but in the end, it was just too expensive. So instead, he compromised with a little hot tub thing for the backyard. It was fun on warm nights, sure, but it wasn’t the real thing. — Leona Guerrera 🇺🇸 (@CerisLioness) April 4, 2026

U nekim domovima, temperatura vode se održava ugrađenim sistemom za zagrevanje. Japanske kade su generalno dublje i kraće od onih na koje su mnogi Evropljani navikli.

Dizajnirane su tako da osoba može da sedi u njima i bude uronjena u toplu vodu, umesto da nužno leži. Temperatura je često između 40 i 42 stepena Celzijusa, a kupka obično traje deset do dvadeset minuta, u zavisnosti od ličnih navika.

Tradicionalne japanske kade su se pravile od drveta čempresa hinoki , poznatog po svom prepoznatljivom mirisu i toploj teksturi. Takve kade se i danas mogu naći u tradicionalnim japanskim gostionicama, gde su deo iskustva odmora i opuštanja.

Međutim, zahtevaju pažljivo održavanje kako bi se sprečila vlaga i buđ. U modernim japanskim stanovima, kompaktne kade napravljene od akrila i drugih industrijskih materijala su mnogo češće.

This might be hard to believe, but In Japan, a public bathhouse closes every two days. They are called sentō. Big wooden buildings. One giant bath. Everyone shares the water. Strangers sit naked next to each other. In 1968, Japan had 17,999 of them. Today, about 1,562 remain. That's a 91% loss in one lifetime. A sentō was never just a place to wash. It was where the neighborhood met. Where old men taught young men how to behave. Where mothers brought their kids after school. Where everyone saw everyone, with nothing to hide. It is hard to lie to someone when you are both naked. It is hard to stay a stranger. Japan loses about 200 sentō every year. Another one shuts its doors tonight. The tiles will be broken up. The big chimney will come down. The hot water will stop running. Nobody will die. Nothing dramatic will happen. But something a thousand years old will quietly disappear. And the neighborhood will never know the thing it lost until long after it is gone. — NyanChuu🔮🇯🇵🍭 (@tanpukunokami) April 22, 2026

Uprkos modernizaciji, zadržale su dubinu karakterističnu za japanski način kupanja. Neki modeli takođe imaju elektronske kontrole koje podešavaju temperaturu i zapreminu vode i ponovo zagrevaju sadržaj kade.

Pored toga što pruža osećaj udobnosti, kupanje u toploj vodi može pomoći u opuštanju mišića i ublažavanju osećaja napetosti nakon dugog radnog dana.

Toplota širi krvne sudove i privremeno stimuliše cirkulaciju, dok opuštanje u mirnom okruženju može pomoći u smanjenju stresa.

Kupanje uveče takođe može nekim ljudima olakšati zaspivanje . Nakon napuštanja tople vode, telesna temperatura postepeno opada, što je jedan od procesa povezanih sa pripremom tela za san.

Međutim, koristi zavise od pojedinca, a voda ne mora biti izuzetno vruća. Namakanje u vodi na temperaturi od 40 do 42 stepena duže vreme može izazvati nelagodnost, vrtoglavicu ili pregrevanje, posebno kod osetljivijih osoba.

🇯🇵 JAPAN’S HOT SPRINGS RUNNING DRY AS TOURIST NUMBERS SURGE Japan’s famous onsen resorts are struggling with water shortages as a record 36 million tourists visited the country in 2024. In Ureshino, a popular hot spring town, water levels dropped to a record low of 40.8 meters, forcing some onsen to limit usage or shut down. Officials have restricted new drilling and asked hotels to reduce late-night baths, but experts warn it may not be enough. They say excessive water use is the main problem and call for better monitoring to prevent waste. Source: Kyodo News — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2025

Stoga je važno prilagoditi temperaturu i trajanje kupke sopstvenim sposobnostima. Japansku kulturu kupanja karakterišu i onsen i sento, ali postoje razlike između njih.

Onsen je kupatilo sa prirodnom termalnom vodom, dok je sento tradicionalno javno kupatilo koje uglavnom koristi zagrejanu vodu iz slavine. U oba slučaja važi slično pravilo kao i kod kućnog ofuroa: pre ulaska u bazen ili kadu, telo mora biti temeljno oprano.

Peškiri se ne potapaju u vodu, a u prostoru za kupanje očekuje se mirno ponašanje i poštovanje prema drugim posetiocima.

(Večernji list)