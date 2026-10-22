U JAPANU SE CELA PORODICA KUPA U ISTOJ VODI: Ofuro je običaj koji se vekovima praktikuje
U JAPANU, kupanje nije samo deo higijene već i svakodnevni ritual opuštanja kojim se završava dan. Zove se ofuro i podrazumeva potapanje u kadi sa toplom vodom nakon temeljnog pranja tela. Za razliku od navike istovremenog pranja i kupanja u kadi, u Japanu su to dva odvojena koraka.
Reč ofuro znači kupka, odnosno kupanje, ali i čitav običaj koji se vekovima neguje u Japanu. Tradicija se razvila od kupatila povezanih sa budističkim hramovima do javnih kupatila i današnjih kupatila u japanskim domovima.
Jedno od najvažnijih pravila japanskog kupanja jeste da se telo mora oprati pre ulaska u kadu. Kupatilo obično ima tuš, nisku stolicu i posudu za vodu.
Tamo se osoba nasapunja, temeljno ispere i tek onda ulazi u kadu. Razlog je jednostavan: voda u kadi je za opuštanje, a ne za pranje.
Iz tog razloga, u japanskim domaćinstvima, ista voda se često koristi za nekoliko članova porodice, koji se kupaju jedan za drugim.
U nekim domovima, temperatura vode se održava ugrađenim sistemom za zagrevanje. Japanske kade su generalno dublje i kraće od onih na koje su mnogi Evropljani navikli.
Dizajnirane su tako da osoba može da sedi u njima i bude uronjena u toplu vodu, umesto da nužno leži. Temperatura je često između 40 i 42 stepena Celzijusa, a kupka obično traje deset do dvadeset minuta, u zavisnosti od ličnih navika.
Tradicionalne japanske kade su se pravile od drveta čempresa hinoki , poznatog po svom prepoznatljivom mirisu i toploj teksturi. Takve kade se i danas mogu naći u tradicionalnim japanskim gostionicama, gde su deo iskustva odmora i opuštanja.
Međutim, zahtevaju pažljivo održavanje kako bi se sprečila vlaga i buđ. U modernim japanskim stanovima, kompaktne kade napravljene od akrila i drugih industrijskih materijala su mnogo češće.
Uprkos modernizaciji, zadržale su dubinu karakterističnu za japanski način kupanja. Neki modeli takođe imaju elektronske kontrole koje podešavaju temperaturu i zapreminu vode i ponovo zagrevaju sadržaj kade.
Pored toga što pruža osećaj udobnosti, kupanje u toploj vodi može pomoći u opuštanju mišića i ublažavanju osećaja napetosti nakon dugog radnog dana.
Toplota širi krvne sudove i privremeno stimuliše cirkulaciju, dok opuštanje u mirnom okruženju može pomoći u smanjenju stresa.
Kupanje uveče takođe može nekim ljudima olakšati zaspivanje . Nakon napuštanja tople vode, telesna temperatura postepeno opada, što je jedan od procesa povezanih sa pripremom tela za san.
Međutim, koristi zavise od pojedinca, a voda ne mora biti izuzetno vruća. Namakanje u vodi na temperaturi od 40 do 42 stepena duže vreme može izazvati nelagodnost, vrtoglavicu ili pregrevanje, posebno kod osetljivijih osoba.
Stoga je važno prilagoditi temperaturu i trajanje kupke sopstvenim sposobnostima. Japansku kulturu kupanja karakterišu i onsen i sento, ali postoje razlike između njih.
Onsen je kupatilo sa prirodnom termalnom vodom, dok je sento tradicionalno javno kupatilo koje uglavnom koristi zagrejanu vodu iz slavine. U oba slučaja važi slično pravilo kao i kod kućnog ofuroa: pre ulaska u bazen ili kadu, telo mora biti temeljno oprano.
Peškiri se ne potapaju u vodu, a u prostoru za kupanje očekuje se mirno ponašanje i poštovanje prema drugim posetiocima.
(Večernji list)
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