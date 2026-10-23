DA LI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA ZAMENJUJE LEKARE: Majkrosoft razvija novu tehnologiju za dijagnostikovanje medicinskih slučajeva

ISTRAŽIVAČI kompanije Majkrosoft razvili su alat veštačke inteligencije (VI) koji je bio više nego dvostruko precizniji od lekara primarne zdravstvene zaštite u dijagnostikovanju složenih medicinskih slučajeva, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu „Science“, prenosi Rojters.

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Za razliku od postojećih veštačkih inteligencijskih sistema, koji uglavnom analiziraju sve dostupne podatke o pacijentu istovremeno, novi alat postavlja dijagnozu korak po korak, slično lekaru.

Odlučuje šta će pitati pacijenta, koje preglede i testove će obaviti i određuje sledeće korake na osnovu rezultata. U tome mu pomaže poseban sistem koji vodi proces dijagnostike i simulira saradnju tima lekara iz različitih specijalnosti.

Mustafa Suleyman on Microsoft AI's Science cover paper, diagnosing very rare conditions from health records, radiology and pathology images: "You know, we can do that better than humans." https://t.co/qZCTeQQkVA — Big Brain AI (@realBigBrainAI) October 22, 2026

Više nego dvostruko precizniji od lekara

Istraživači su testirali sistem na više od 300 retkih i složenih medicinskih slučajeva. Utvrđeno je da je veštačka inteligencija više nego dvostruko preciznija u proceni zdravstvenog stanja pacijenata i postavljanju dijagnoza u odnosu na lekare opšte prakse, koji su tokom testiranja mogli da koriste medicinske udžbenike i internet.

Sistem je takođe nadmašio lekare kada su mu predstavljeni slučajevi iz velike baze podataka pacijenata na odeljenjima hitne pomoći.

Novi alat ne donosi zaključke odmah, već postepeno prikuplja informacije. Prvo određuje koja pitanja treba postaviti pacijentu o njegovoj medicinskoj istoriji i koji su testovi potrebni.

On zatim odlučuje koje testove će uraditi, analizira rezultate i naređuje dodatne testove ako je potrebno. Tokom celog procesa, on preispituje moguće dijagnoze i prilagođava svoj plan. „Nijedan pacijent nikada nije došao kod mene sa lepo sažetom medicinskom istorijom.“

#WIONNewspoint | Microsoft AI outperforms doctors in tests AI uses step-by-step medical diagnosis AI solves over 300 complex medical cases @AadhyaJunejaa tells you more https://t.co/YX1csVa1Yl — WION (@WIONews) October 23, 2026

Istraživači objašnjavaju da su raniji sistemi veštačke inteligencije u medicini često testirani korišćenjem pitanja sa višestrukim izborom, a njihovi rezultati su upoređivani sa rezultatima lekara. Takvi testovi, upozoravaju oni, ne odražavaju način na koji se dijagnoze postavljaju u stvarnom životu.

- Veštačka inteligencija je postala veoma dobra u postizanju 100% uspeha na ovim testovima. Ali naravno, to nije stvarni svet. Nijedan pacijent nikada nije došao kod mene sa lepo sažetom medicinskom istorijom - rekao je dr Dominik King, potpredsednik odeljenja za veštačku inteligenciju u Majkrosoftu zaduženog za zdravstvo, čiji tim razvija novu tehnologiju.

Zato novi sistem pokušava da imitira stvarni medicinski postupak, u kojem se dijagnoza postavlja razgovorom sa pacijentom, pregledima i postepenim prikupljanjem nalaza.

Veštačka inteligencija je takođe bila jeftinija

Studija je takođe otkrila da je dijagnostički proces bio jeftiniji kada je sistem veštačke inteligencije planirao preglede i testove nego kada su to radili lekari.

Microsoft’s new AI diagnostic system beat generalist doctors on hard cases, according to a study in Science. But most of the improvement seems to come from the AI models underneath, not from Microsoft’s system itself. https://t.co/vcIdpM15He — TechCrunch (@TechCrunch) October 22, 2026

- Ne merimo samo tačnost sistema. Takođe merimo koliko je promišljen i pažljiv dijagnostički proces - rekla je Harša Nori, šefica odeljenja za veštačku inteligenciju u zdravstvu u kompaniji Microsoft AI.

Istraživači kompanije Majkrosoft planiraju da nastave testiranje tehnologije u saradnji sa bostonskim medicinskim centrom Bet Izrael Dikones. Sledeći korak biće da se vidi da li sistem veštačke inteligencije može uspešno da proceni hitnu potrebu pacijenata koji čekaju na pregled u hitnom odeljenju.

(Index hr)