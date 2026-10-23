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OVO SE DEŠAVA POSLE GODINU DANA Astro savet za petak, 23. oktobar: Sunce ulazi u Škorpiju - Fokus je na finansijama i dominaciji

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 10. 2026. u 07:00

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SUNCE, simbol ugleda, uspeha, ličnih mogućnosti, volje, stabilnosti, vitalnosti, svesti, autoriteta, dostojanstva, ponosa, posle godinu dana, 23. oktobra, u 10.39, ulazi u Škorpiju, znak novaca, moći, strasti, ali i sukoba i povreda.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ГОДИНУ ДАНА Астро савет за петак, 23. октобар: Сунце улази у Шкорпију - Фокус је на финансијама и доминацији

Foto: Depositphotos/gmac84/loriklaszlo

Ova pozicija Sunca podstiče borbenost, energičnost, odlučnost, rešenost da se uspe, jer kod Škorpije nema sredine, crno ili belo, voli ili ne voli, život ili smrt.

Narednih mesec dana fokus će biti na finansijama, intimnom životu, dominaciji i kontroli, naročito u partnerskim odnosima. Pošto je Škorpija znak ljubomore i posesivnosti, strasti će biti veoma naglašene.

Na zdravstvenom planu, veća je podložnost povredama i osetljivost reproduktivnh organa i mokraćnih kanala.

Sunce ulazi kvadrat sa Plutonom, planetom koja upravlja Škorpijom, i inkonjunkciju sa Neptunom i Uranom. Ovi aspekti podstiču na akciju i donose nove izazove, prilike i šanse na poslovnom planu rođenima u znaku i podznaku Škorpije, Bika, Lava, Vodolije. Donose i jaku konkurenciju, opasnost od prevara, obmana i manipulacija, kao i preokrete na poslu i u ljubavi.

Pred nama je period transformacije u kome će svaki znak imati priliku da nešto promeni, u zavisnosti od astrološke kuće koja im u natalu pada u znak Škorpije.

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