KRIMINALNA MEDIJSKA GRUPACIJA BRUTALNO NAPADA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU: Cilj im je da smene vlast, zato krše izbornu tišinu

NEMILOSRDNA kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni onda kada bi izborna pravila morala da obezbede mir i ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa.

N1 printskrin

Čitava kriminalna medijska grupacija tokom izborne tišine brutalno napada Aleksandra Vučića, njegovu porodicu i SNS!

N1 je emitovao prilog u 08.21, pa ga ponovio u 09.07.

Nemilosrdna kampanja usmerena protiv vlasti ne prestaje ni onda kada bi izborna pravila morala da obezbede mir i ravnopravne uslove za sve učesnike izbornog procesa.

Njihova borba da smene vlast u Srbiji i na njeno mesto dovedu poslušnike očigledno ne poznaje granice. Politički obračuni, udari na porodicu i neprekidno plasiranje optužbi postaju sredstvo pritiska na građane, dok se izborna tišina, umesto da bude poštovana, pretvara u još jedan poligon za političku borbu.

Izborna tišina počinje 48 sati od početka izbornog dana i odnosi se i na izborni dan.

Podsećamo, za kršenje odredbe o izbornoj tišini za pravna lica predviđena je kazna od 100.000 do 600.000 dinara, za odgovorno lice u medijima od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 40.000 dinara.