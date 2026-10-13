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PRED NAMA JE HLADNA ZIMA? Kod Prokuplja šljiva opet procvetala, oglasili se i stručnjaci

Gorana Novaković

13. 10. 2026. u 19:56

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IZGLEDA da ovoj plodonosnoj godini nije dovoljno što je zovemo rekordnom kada je reč o voću, pa daje još povoda da se o njoj priča.

ПРЕД НАМА ЈЕ ХЛАДНА ЗИМА? Код Прокупља шљива опет процветала, огласили се и стручњаци

Foto: Jaeger Anne / Panthermedia / Profimedia

Na jednom imanju kraj Prokuplja, zabeležen je neobičan slučaj novog cvetanja krušaka i šljiva, na tek ubranim granama. Predanje kaže, biće hladna zima, a struka ipak racionalno sagledava nove prilike, koje idu u prilog tome da se klima menja, pa otuda i reakcija biljnog sveta. Pravo iznenađenje, u stvari će biti, ukoliko niknu plodovi i prežive hladne mesece, što je malo verovatno.

Tek što je ostalo da ubere poslednje slatke plodove sa stabala, voćar Miodrag S. našao se u čudu kada je iznad zrelih jabuka video nove cvetove. Obilazeći dalje plac u selu Đurevac, video je da se i na drvetu šljive isto događa.

- Stvarno se ne sećam da sam nekada u svom životu zapamtio da su nam u oktobru procvetale voćke. Od kada me pamet služi, ovo se prvi put dogodilo - kaže Miodrag u čudu.

Kako napominje direktor Instituta za voćarstvo u Čačku Darko Jevremović, nema bojazni da će cvetovi imati efekta na budući rod.

- Zbog izmenjenih klimatskih uslova i toplog početka jeseni, u poslednjih desetak godina nije neobično da nikne mali broj pupoljaka i cvetova, naročito kod krušaka, jabuka i šljiva. Događa se i kod maline. U kasnim fazama cvetanja već će biti niske temperature i cvetovi će izmrznuti - objašnjava Jevremović. - Nekada dođe do zametanja ploda, ako su temperatura i vlažnost odgovarajući, ali ne dešava se da on opstane tokom zime.

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